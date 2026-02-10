減肥「餐餐水煮」滴油不進　醫師警告恐影響大腦

▲餐餐水煮滴油不進？小心大腦、內分泌先亮紅燈。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人減肥做的第一件事，就是全面減油、餐餐水煮。不過，家醫科醫師李思賢指出，其實這是極大的醫學誤區，若長期為了減重而滴油不進，或總攝取劣質油脂，恐影響腦功能和內分泌，讓健康亮起紅燈。

「餐餐水煮」不是更健康 醫師點破常見誤區

[廣告]請繼續往下閱讀...

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，許多人都會問「醫師，吃太油會不會變胖？」、「我是不是該餐餐水煮比較健康？」

大腦近6成是脂質 缺油像電腦沒潤滑硬撐

在功能醫學視角下，油脂絕對不是負擔，而是身體最重要的策略物資，因為大腦有近60％由脂質構成，若滴油不進或攝取劣質油脂，如同讓一台高效能電腦在缺乏潤滑、零件生銹的情況下運作，長期下來恐影響大腦結構跟功能。

李思賢指出，神經系統中的「髓鞘」如同電線，確保神經訊號傳遞，維持大腦反應高速運轉，其成分大多是脂質，若攝取油脂的質量不佳或不足，效率就會下降，導致大腦迷霧或認知功能退化，這背後其實就與油脂代謝息息相關。

賀爾蒙原料來自膽固醇 過度限油恐經期亂掉

另外，油脂也是內分泌系統的生產原料，體內多個關鍵賀爾蒙，像是調節壓力的皮質醇、維持性徵與活力的雌激素與睪固酮，合成源頭都是膽固醇，若過度限制油脂攝取，賀爾蒙工廠就會被迫減產、停工，甚至引發經期不規律、性慾低下、情緒焦躁或莫名疲勞等問題。

血清素訊號也靠脂質膜 補好油幫大腦「滅火」

李思賢提醒，大腦中的「快樂訊號」血清素，也是透過脂質細胞膜來進行訊號接收與傳遞的，若細胞膜的組成比例不對，血清素受體的功能就會打折扣。這也是為何，現代發現的許多神經炎症與焦慮、憂鬱等情緒困擾高度相關，但只要補充足夠優質油脂，就能幫大腦「滅火」。

李思賢總結，油脂並不是減重的敵人，從守護大腦，到全身的賀爾مون，油脂都扮演著不可替代的角色，希望大家不要再因為恐油而錯失健康，而是學會如何選擇正確的油脂，既減重又維持身體健康。