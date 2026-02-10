惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

▲網紅館長（圖）常爆粗口，健身房主管有樣學樣，醜聞不斷。（翻攝館長直播YouTube）



網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，最近爆發主管集體性霸凌女教練的醜聞！1名年輕貌美的女教練A小姐在新北三重及蘆洲館任職時，已婚店長常以關懷為由與她攀談，下班後也用電話找她聊天，但店長都在凌晨1點之後打給她，且幾乎沒有談論公事，而是講個人私事，更誇張的是，經常一聊就是4個小時，直到凌晨5點才願意掛電話。

不久後，店長又透過通訊軟體發長文、二度告白，A小姐這次沒這麼衝，委婉拒絕，沒想到店長反而惱羞成怒，並以她考核未過、業績不佳、挑撥同事是非等理由，將她逼退。A小姐身心俱疲，甚至因此求助精神科醫師。

▲健身房K教官傳給A小姐的訊息，充斥性霸凌內容，十分誇張。（讀者提供）

A小姐離開三重館後，恰巧蘆洲館缺教練，A小姐的恩師K教官於是邀她回蘆洲館工作，由於2人同是基督徒，有共同信仰，常聊天分享生活大小事，A小姐欣然同意重回蘆洲館，沒想到卻是惡夢的開始。

▲成吉思汗健身俱樂部標榜陽光、健康，但內部弊端叢生。示意畫面，圖非當事人。（翻攝成吉思汗健身俱樂部 蘆洲創始館臉書）

某次A小姐告訴K教官，她很感謝蘆洲館店長教她不少實務經驗，沒想到K教官竟回答：「妳鮑魚給他幹好了，當回報！」「跟他在一起好了，去吹他！獻上妳的鮑魚吧！」讓她無言以對。

「我以為他玩笑開過頭，希望他適可而止，但他卻繼續用教官的頭銜對我進行言語性騷擾！」A小姐說，礙於對方是教官，也是她的恩師，所以沒想對外求助，結果好心被雷親，事後慘遭霸凌。A小姐說，不知是不是店長請K教官試探她，鮑魚事件後，店長要求她在休假時間上班，強調新人不能休假，還常告訴會員們：「A小姐身體素質很差，只配當花瓶！」害她幾乎沒業績。

除了故意嘲諷之外，店長還在凌晨5點致電A小姐指導課程，擺明不讓她好好睡覺，導致她身心狀況極差，甚至多次因為突發性恐慌症送醫急診，最後更被以配合度差為由，脅迫簽署自願離職書。A小姐十分痛苦，一度輕生，最近才在朋友鼓勵下，向新北市政府勞工局申訴，希望為自己討回公道，她認為館長沒有以身作則，幹部才有樣學樣，呼籲勞工局拿出魄力，嚴懲健身房。

