國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

311地震停機14年！　日本重啟全球最大核電廠

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本能源政策迎來重大轉折！東京電力公司9日正式宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組已於下午2時重啟核反應爐。這座擁有全球最大發電容量的核電廠，自2011年311大地震後便陷入長期停擺，時隔超過14年，終於在今日重新投入運作。

全球最大核電廠　走過14年停機歲月

柏崎刈羽核電廠一直以來被視為全球發電規模之最，然而在2011年3月11日，日本發生芮氏規模9.0強震並引發海嘯，導致福島第一核電廠發生嚴重的爐心熔毀事故。受到該起悲劇影響，日本境內核電廠隨即進入全面停用狀態，柏崎刈羽核電廠也因此封存至今。

根據《法新社》與《共同社》報導，東電公司在聲明中證實，6號機組已於當地時間9日下午2時順利啟動。事實上，東電在今年1月就曾嘗試重啟該機組，但當時因系統響起警報，作業在啟動短短數小時後便緊急喊卡，直到今日才真正克服障礙完成重啟。

AI熱潮能源缺口大　核能成碳中和關鍵

日本政府之所以積極推動核電復歸，主因在於能源轉型的急迫性。為了減少對進口化石燃料的依賴，並達成「2050年碳中和」目標，穩定且低碳的基載電力不可或缺。此外，隨著人工智慧（AI）產業蓬勃發展，帶動了驚人的電力需求增長，更促使日本重新評估核能價值。

高市早苗勝選背書　核能政策獲強力推動

政治因素也是促成重啟的關鍵推手。日本首相高市早苗8日甫帶領自民黨在眾議院大選中奪下壓倒性勝利，其選前主張便是透過推動核能發電來重振日本經濟、確保能源安全。隨着大選塵埃落定，柏崎刈羽核電廠的重啟，被視為高市內閣實踐能源政見的第一步。

02/07 全台詐欺最新數據

311地震停機14年！　日本重啟全球最大核電廠

相關新聞

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

2026年日本眾議院大選成為戰後政治史上最具轉折性的選舉之一。首相高市早苗在1月23日果斷宣布解散國會進行直球對決，這場被媒體形容為高市豪賭的選戰最終獲得回報。高市早苗率領自民黨在465席中奪下316席，不僅遠超過半門檻，也單獨跨越三分之二修憲門檻，寫下單一政黨席次最高紀錄。這場選舉被各國媒體形容為歷史性勝利，也讓高市早苗成為戰後權力最集中的日本領導人之一。

高市早苗：對與中國對話持開放態度

高市早苗：對與中國對話持開放態度

高市早苗能拯救日本嗎？　能否重建國家信心才是真正核心問題

高市早苗能拯救日本嗎？　能否重建國家信心才是真正核心問題

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

關鍵字：

核電日本能源柏崎刈羽核電廠高市早苗日韓要聞

