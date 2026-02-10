　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

健身房K教官（左）傳露骨簡訊給A小姐（右），尺度令人咋舌。（示意畫面，AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲健身房K教官（左）傳露骨簡訊給A小姐（右），尺度令人咋舌。（示意畫面，AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，他直播時經常罵三字經、爆粗口，更有不少侮辱女性的言論，不知道是否上梁不正下梁歪，他所經營的「成吉思汗健身俱樂部」也傳出幹部有樣學樣，在健身房大搞男女關係、婚外情，甚至爆出集體性霸凌女教練的醜聞，被質疑猶如淫窟！

被害女教練A小姐告訴本刊，2023年她進入成吉思汗健身俱樂部新北蘆洲館任職，隔年調到三重館，當時某主管的女友同樣在三重館上班，卻因為搶別人業績，私下被其他同事抱怨，該主管聽到傳聞後，請大家喝咖啡，卻仗著主管的身分質問同事：「你們有人看到嗎？」大家則是面面相覷，事情也不了了之。

館長開的健身房性霸凌、婚外情事件頻傳，女員工人人自危。示意畫面，圖非當事人。（翻攝成吉思汗健身俱樂部蘆洲創始館臉書）

▲館長開的健身房性霸凌、婚外情事件頻傳，女員工人人自危。示意畫面，圖非當事人。（翻攝成吉思汗健身俱樂部蘆洲創始館臉書）

沒想到不久後，A小姐竟被同事傳成「爪耙子」，遭主管女友「出征」，莫名其妙挨悶棍，A小姐非常無奈，想找同事幫她澄清，不過，其他人不想捲入是非，沒人幫她說話，結果她在健身房慘遭排擠，上班時間幾乎沒有同事敢跟她講話、互動。

女教練A小姐（圖）被已婚店長告白，還遭主管言語性霸凌。（讀者提供）

▲女教練A小姐（圖）被已婚店長告白，還遭主管言語性霸凌。（讀者提供）

已婚的店長發現A小姐被孤立後，常以關懷為由與她攀談，下班後也用電話找她聊天，不過，店長都在凌晨1點之後打給她，且幾乎沒有談論公事，而是講個人私事，更誇張的是，經常一聊就是4個小時，直到凌晨5點才願意掛電話。A小姐雖然心裡排斥，但畢竟對方是店長，她不敢拒絕，只能默默承受疲勞轟炸。

女教練A小姐（左）不堪霸凌壓力，罹患恐慌症，甚至一度輕生。（讀者提供）

▲女教練A小姐（左）不堪霸凌壓力，罹患恐慌症，甚至一度輕生。（讀者提供）

敢怒不敢言的A小姐，原本希望店長自制、收歛，沒想到對方變本加厲，甚至利用每天1小時的休息時間，藉故帶她出去。她以為自己工作表現不佳，店長要找她開檢討會，所以乖乖赴約，結果店長竟然對她說：「師兄其實只是想請妳吃飯，認識一下。」1個月後，店長直接對A小姐告白，表示希望能與她交往，結果被A小姐打槍。

A小姐告訴店長，她是來健身房工作，不是來談戀愛的，並當場嗆店長：「老牛吃嫩草，妄想婚外情，實在令人作嘔！」雖然第1次告白不成，但店長並沒有放棄，他經常利用巡場時間，盯著A小姐的身體看，她只能四處閃躲，精神壓力與日俱增。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


館長淫窟健身房2／她拒情色潛規則慘遭刁難　調蘆洲館再爆「鮑魚事件」崩潰輕生
館長淫窟健身房3／健身房男女關係複雜如淫窟　館長挨批上梁不正下梁歪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台大高材生林睿庠化身全球大毒梟販毒海撈30億元，遭美重判30年！判決結果一出，不僅林當庭愣住，就連他斥資新台幣千萬元聘請的3名紐約重量級律師也難掩錯愕。林自落網後將希望全押在「投降輸一半」的訴訟路線，寄望完整認罪、繳回贓款並啟動認罪協商機制下，林至少可望換得有限度減刑，卻因他供出的共犯無人落網，反讓法院認定認罪協商流於形式，最終採納檢方建議刑度。

