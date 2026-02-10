　
社會 社會焦點 保障人權

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重判

美國紐約法院（圖）認定台大高材生林睿庠化身全球大毒梟，販毒海撈30億元，日前重判30年且不得假釋。（翻攝GoogleMaps）

▲美國紐約法院（圖）認定台大高材生林睿庠化身全球大毒梟，販毒海撈30億元，日前重判30年且不得假釋。（翻攝GoogleMaps）

圖文／鏡週刊

台大高材生林睿庠化身全球大毒梟販毒海撈30億元，遭美重判30年！判決結果一出，不僅林當庭愣住，就連他斥資新台幣千萬元聘請的3名紐約重量級律師也難掩錯愕。林自落網後將希望全押在「投降輸一半」的訴訟路線，寄望完整認罪、繳回贓款並啟動認罪協商機制下，林至少可望換得有限度減刑，卻因他供出的共犯無人落網，反讓法院認定認罪協商流於形式，最終採納檢方建議刑度。

本刊調查，林經營的暗網平台因販售摻雜芬太尼的假藥釀出2條人命，聯邦法院認定其行為具高度可預見性與冷血性，成為重判關鍵因素。

外界原本預期，在完整認罪、繳回贓款並啟動認罪協商機制下，林睿庠至少有機會換取有限度減刑，但法院最終完全採納檢方建議刑度，顯示這場司法攻防戰中，林睿庠的認罪策略並未打動法官，且訴訟策略一路失算。

宣判當天，林睿庠手腳上銬，由二名法警押解進入法庭，他向法官表示自己剛滿25歲，已被羈押21個月，對所犯行為深感懺悔，希望獲得改過自新的機會，但法官並未接受這套哀兵陳述。

美國舊金山街頭出現不少吸毒的半折人宛如喪屍，顯見毒品氾濫問題嚴重。（翻攝GoogleMaps）

▲美國舊金山街頭出現不少吸毒的半折人宛如喪屍，顯見毒品氾濫問題嚴重。（翻攝GoogleMaps）

主審法官在朗讀判決主文後嚴詞指出，自己擔任法官27年半，從未見過如此系統化、商業化且冷血的販毒模式，直指其犯罪手法之惡劣前所未見，語氣之重，等同否定林在整個訴訟過程中試圖塑造的悔過與合作形象。

林睿庠於6年前成立暗網毒品平台Incognito Market，化名「法老王」將網站打造成毒品電商平台，以圖文並茂手法販毒。（翻攝美國司法部起訴書）

▲林睿庠於6年前成立暗網毒品平台Incognito Market，化名「法老王」將網站打造成毒品電商平台，以圖文並茂手法販毒。（翻攝美國司法部起訴書）

本案由台灣法務部調查局與美國聯邦調查局（FBI）透過司法互助合作偵辦，我方派駐紐約的法務祕書亦親自到庭旁聽宣判，顯示調查局對此案的高度重視，跨國合作掃毒已是趨勢。

林睿庠19歲時架設暗網販毒，因租借網域，竟以本人英文譯名及電子信箱租用伺服器，成露餡關鍵遭逮。（翻攝紐約南區聯邦法院文件）

▲林睿庠19歲時架設暗網販毒，因租借網域，竟以本人英文譯名及電子信箱租用伺服器，成露餡關鍵遭逮。（翻攝紐約南區聯邦法院文件）

林睿庠在暗網販賣芬太尼等毒品和假藥，害死2人。（翻攝法務部官網）

▲林睿庠在暗網販賣芬太尼等毒品和假藥，害死2人。（翻攝法務部官網）

美國法院在量刑時特別點出，林睿庠平台販售假藥危害人命，判決文件指出，該平台上長期流通標示為止痛藥與處方鎮靜劑的偽藥，實際成分卻摻有高劑量芬太尼與其他不明物質，已確認至少造成二名用藥者死亡，法官認定林身為平台實際掌控者，不僅明知網站存在假藥問題，仍放任交易，甚至透過評價與推薦機制變相提高銷量，已從單純提供交易空間，升級為對致命結果具可預見性的犯罪行為，這也是法院最終認定其行為冷血且重判的重要理由之一。

林睿庠架設暗網吸引超過20萬名毒蟲使用，成為海洛因、古柯鹼、冰毒（圖）、迷幻藥等非法毒品的交易平台。（翻攝微博）

▲林睿庠架設暗網吸引超過20萬名毒蟲使用，成為海洛因、古柯鹼、冰毒（圖）、迷幻藥等非法毒品的交易平台。（翻攝微博）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


美重判學霸毒梟1／遭判30年林睿庠錯愕　配合偵訊仍遭重判供詞反成致命傷
美重判學霸毒梟2／美國法院罕見4度延後宣判　林睿庠賣假藥害2命還恐嚇勒索

快訊／台股噴漲！台積電刷新天價
《大嘻哈》韓森認了婚變！怒控妻子外遇
陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息
惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生
快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明
S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝
高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明「正在搜索中」

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

「新店捷運站持刀男」找嘸人　女報案人1原因涉誣告被送辦

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重判

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明「正在搜索中」

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

「新店捷運站持刀男」找嘸人　女報案人1原因涉誣告被送辦

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重判

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

2026出國運最強TOP4！金牛座「用小錢玩奢華」　機票折扣找上門

春節9天連假原民園區恐爆人潮　內埔警曝交管時段、路口

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大、績效也不俗

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品可能大幅開放

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

【柴不理你呢】以為會被熱情迎接...奴才回家見柴犬四腳朝天翻肚睡

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

埔里垃圾車輻射超標遭退運　核安會查出元兇

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

即／新店捷運站驚傳男子持刀！警調監視器追人

女毒蟲拖行害死所長辯：以為他會放手

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，最近爆發主管集體性霸凌女教練的醜聞！1名年輕貌美的女教練A小姐在新北三重及蘆洲館任職時，已婚店長常以關懷為由與她攀談，下班後也用電話找她聊天，但店長都在凌晨1點之後打給她，且幾乎沒有談論公事，而是講個人私事，更誇張的是，經常一聊就是4個小時，直到凌晨5點才願意掛電話。

LISA下一部出演浪漫愛情電影

LISA下一部出演浪漫愛情電影

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

聯發科衝AI！　急調千名工程師

聯發科衝AI！　急調千名工程師

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

衝擊大選！　樂生運動20年醞釀再起

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

