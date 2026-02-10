　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

KK園區630棟建物全拆光！竟藏醫院、健身房　1500名嫌犯押回中國

▲▼緬甸軍方2025年11月突襲拆除位於緬甸妙瓦底地區（Myawaddy）的KK園區。（圖／路透）

▲緬甸軍方2025年11月突襲拆除位於緬甸妙瓦底地區的KK園區。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」遭到強力清剿！中國公安部9日宣布，位於緬甸妙瓦底地區（Myawaddy）的KK園區已有超過630棟建築被徹底拆除。在此次中、緬、泰三國的大規模聯合行動中，已有1500多名犯罪嫌疑人被押解回中國，標誌著打擊跨國電詐犯罪取得階段性進展。

三國聯合出擊　部長級機制瓦解詐騙網路

根據中新社（ECNS）與公安部消息，妙瓦底地區長期以來一直是跨國賭博與電信詐騙的中心。為了根除此地的犯罪勢力，中國、緬甸與泰國三國在2025年初正式建立「部長級協調機制」，並針對該區發動數輪嚴厲的掃蕩行動。

公安部專案小組在駐外使館的支持下，與緬泰當地的外交、移民、軍警部門展開深度合作。今年以來，已先後執行10次聯合遣返行動，成功摧毀多個龐大的犯罪網絡，對潛伏在東南亞的詐騙集團產生強烈威懾。

拆除630棟建物　園區規模宛如小型城市

報導指出，截至目前為止，妙瓦底KK園區內多達630多棟建築物已被完全拆掉。這些被拆除的建築過去不僅是詐騙機房，內部生活設施更是驚人，甚至具備「全方位生活圈」功能。

相關資料顯示，園區內部除了辦公大樓，甚至還包含醫院、健身房、卡拉OK等設施，規模大到足以讓犯罪集團在內部自給自足，長期盤踞。

東協研究專家葛紅亮（Ge Hongliang）指出，這些非法園區的存在嚴重打擊了區域經濟與安全，這次三國聯手剷除這顆「社會毒瘤」，對維護區域穩定具有指標性意義。

1.7萬外國人遭逮！各國施壓促「清零」行動

在美國、中國、南韓及泰國政府的聯合施壓下，緬甸自今年1月30日以來，已在各地查獲並拘留1萬762名非法入境的外國人。其中9403人已透過協調程序遣返，另有1359人正等待移交。上個月緬甸軍方突襲KK園區時，當場查獲2000名詐騙分子，另有約1500人企圖越境逃往泰國。

▲▼緬甸軍方2025年11月突襲拆除位於緬甸妙瓦底地區（Myawaddy）的KK園區。（圖／路透）

▲緬甸軍方2025年11月突襲拆除位於緬甸妙瓦底地區的KK園區。（圖／路透）

為了截斷犯罪溫床，泰國政府也配合啟動跨境網路封鎖，試圖切斷園區通訊。公安部強調，今年以來已執行10次聯合遣返行動，成功摧毀多個龐大的犯罪網絡，對潛伏在東南亞的詐騙集團產生強烈威懾。

利益與壓力糾葛　軍政府的「平衡術」

專家指出，儘管拆除行動看似雷厲風行，但軍政府的突襲可能是「有限度且經過安排」的公開表演。由於中國是緬甸軍政府的重要軍事支持者，北京對於涉及中國公民的詐騙活動日益憤怒，軍方必須做出回應以平息國際壓力。

然而，觀察人士也點出，若打擊力道過猛，將削弱軍方盟友、地方民兵組織的財源。自2021年政變爆發內戰以來，軍政府高度倚重這些民兵。因此，在剷除犯罪與維護盟友利益之間，軍政府正陷入艱難的平衡。

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中市男子周御靼曾當國小育樂營等籃球教練，背地裡竟然是大型詐欺案件主謀。周誆騙101位大學生，替自己以「無卡分期」購買手機，可賺取1500至3000元不等佣金，結果轉手就賣掉手機，害學生欠下債務。法院近日依101個詐欺取財、偽造文書罪判周男7年4月徒刑。

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

選後談台灣合作　泰國總理：遵循國家「行為準則」

泰國大選現任總理宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

關鍵字：

緬甸詐騙KK園區妙瓦底東南亞要聞

