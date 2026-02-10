KK園區630棟建物全拆光！竟藏醫院、健身房　1500名嫌犯押回中國

▲緬甸軍方2025年11月突襲拆除位於緬甸妙瓦底地區的KK園區。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」遭到強力清剿！中國公安部9日宣布，位於緬甸妙瓦底地區（Myawaddy）的KK園區已有超過630棟建築被徹底拆除。在此次中、緬、泰三國的大規模聯合行動中，已有1500多名犯罪嫌疑人被押解回中國，標誌著打擊跨國電詐犯罪取得階段性進展。

三國聯合出擊 部長級機制瓦解詐騙網路

根據中新社（ECNS）與公安部消息，妙瓦底地區長期以來一直是跨國賭博與電信詐騙的中心。為了根除此地的犯罪勢力，中國、緬甸與泰國三國在2025年初正式建立「部長級協調機制」，並針對該區發動數輪嚴厲的掃蕩行動。

公安部專案小組在駐外使館的支持下，與緬泰當地的外交、移民、軍警部門展開深度合作。今年以來，已先後執行10次聯合遣返行動，成功摧毀多個龐大的犯罪網絡，對潛伏在東南亞的詐騙集團產生強烈威懾。

拆除630棟建物 園區規模宛如小型城市

報導指出，截至目前為止，妙瓦底KK園區內多達630多棟建築物已被完全拆掉。這些被拆除的建築過去不僅是詐騙機房，內部生活設施更是驚人，甚至具備「全方位生活圈」功能。

【Myawaddy’s KK Park: From Scam Hub to Rubble】



New footage circulating on Chinese social media shows the current state of KK Park in Myawaddy, Myanmar, once one of Southeast Asia’s most notorious scam compound parks. Buildings gutted, structures half-demolished, the place looks… pic.twitter.com/xOHwcSsmC7 — Jacob in Cambodia ???????? ???????? (@jacobincambodia) February 6, 2026

相關資料顯示，園區內部除了辦公大樓，甚至還包含醫院、健身房、卡拉OK等設施，規模大到足以讓犯罪集團在內部自給自足，長期盤踞。

東協研究專家葛紅亮（Ge Hongliang）指出，這些非法園區的存在嚴重打擊了區域經濟與安全，這次三國聯手剷除這顆「社會毒瘤」，對維護區域穩定具有指標性意義。

1.7萬外國人遭逮！各國施壓促「清零」行動

在美國、中國、南韓及泰國政府的聯合施壓下，緬甸自今年1月30日以來，已在各地查獲並拘留1萬762名非法入境的外國人。其中9403人已透過協調程序遣返，另有1359人正等待移交。上個月緬甸軍方突襲KK園區時，當場查獲2000名詐騙分子，另有約1500人企圖越境逃往泰國。

為了截斷犯罪溫床，泰國政府也配合啟動跨境網路封鎖，試圖切斷園區通訊。公安部強調，今年以來已執行10次聯合遣返行動，成功摧毀多個龐大的犯罪網絡，對潛伏在東南亞的詐騙集團產生強烈威懾。

利益與壓力糾葛 軍政府的「平衡術」

專家指出，儘管拆除行動看似雷厲風行，但軍政府的突襲可能是「有限度且經過安排」的公開表演。由於中國是緬甸軍政府的重要軍事支持者，北京對於涉及中國公民的詐騙活動日益憤怒，軍方必須做出回應以平息國際壓力。

然而，觀察人士也點出，若打擊力道過猛，將削弱軍方盟友、地方民兵組織的財源。自2021年政變爆發內戰以來，軍政府高度倚重這些民兵。因此，在剷除犯罪與維護盟友利益之間，軍政府正陷入艱難的平衡。