　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻赴美團聚卻抓包外遇，翻手機見「鹹濕對話」法院判小三連帶賠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

手機密碼一解鎖就出事！一名人妻發現丈夫竟與小三互傳裸照、露骨情慾對話，還互稱「主人」及「老闆」，甚至甜喊「超愛我的巨獸博士」，讓她情緒崩潰。人妻事後提離婚訴訟並求償150萬元。士院認定2人互動已逾越一般交往界線，構成共同侵害配偶身分法益，判丈夫與第三者連帶賠償50萬元精神慰撫金。

判決指出，人妻與丈夫於2013年9月7日結婚，婚後育有3名未成年子女。丈夫於2021年11月26日因工作赴美生活，人妻則於2022年7月6日偕同3名子女前往美國共同生活。

未料人妻於2022年10月14日無意間發現丈夫手機LINE對話內容，驚見丈夫自2022年4月起與女子密切聯絡，對話除互傳裸照、曖昧言語外，還充斥大量情慾對話。人妻得知後難以接受，於同年10月29日帶著子女返台，並對丈夫提起離婚訴訟。雙方最終於2024年12月20日經法院和解離婚，並於同月27日完成登記。

人妻主張，第三者明知丈夫為有配偶之人，仍長期以LINE互傳裸照、情慾對話，甚至進行語音通話，互動內容早已逾越一般社交分際，顯係故意破壞其婚姻共同生活的圓滿、安全與幸福，侵害其基於配偶關係之身分法益且情節重大。

人妻表示，她發現內容後精神崩潰，家庭因此破碎，3名年幼子女也面臨父母離異，如今由她獨自照顧，精神痛苦巨大，因此依民法侵權行為規定，請求丈夫與第三者連帶賠償精神慰撫金150萬元。

丈夫則抗辯，妻子趁其熟睡時錄影取得LINE對話內容，侵害其隱私權甚鉅，且擷取畫面過多，不符比例原則，應認無證據能力，不得作為證據使用。丈夫並否認與第三者發生性關係，強調對話期間自己人在美國、對方在台灣，雙方相隔兩地並無身體接觸，對話僅為情緒支持，並無侵害配偶權意圖；另主張夫妻婚姻本就淡薄，離婚原因與本案無關，即便需負責，原告請求金額亦屬過高。小三則未到庭，也未提出書狀聲明或陳述。

法官指出，民事訴訟法對證據能力並無明文排除規定，涉及隱私權取得之證據是否可採，仍應衡量誠信原則、比例原則及發現真實的必要性。法官認為原告係偶然發現後錄影存證，非長期監控或以不當手段取得，且婚內不忠行為具高度隱密性，相關對話具重要性，因此認定該LINE內容具有證據能力。

法官檢視對話內容後指出，丈夫與第三者互傳裸照、私密照片，並以「主人」、「老闆」等稱呼互撩，對話中甚至出現「超愛我的巨獸博士」等調情語句，內容亦有高度性暗示字句與語音通話互動，已超越一般朋友社交往來程度，足以動搖婚姻忠誠義務，並導致夫妻感情破裂，構成共同侵害配偶身分法益。

法院審酌三方身分、經濟狀況與侵害程度後認為，第三者明知對方已婚且育有3名子女，仍進行逾越一般交往界線之互動，嚴重干擾婚姻生活，造成原告精神痛苦重大，酌定精神慰撫金以50萬元為適當，超過部分則屬過高，予以駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任
簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁性騷嘴臉全曝光

婚外情還被劈腿！勒索情敵議員千萬　「都是開玩笑」高階警官慘了

獨／超香臨檢畫面曝！舞小姐短裙美腿列隊　高雄警察局長出奇招

涉詐領助理費！檢調清晨6點搜索高金素梅住家　9點再進立院辦公室

彰化139線「死亡彎道」男大生自撞身亡　最後身影曝光

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「瞬間壓縮成廢鐵」

烏來台九甲線半夜土石坍方！雙向一度中斷　徹夜搶通單線通行

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

等紅燈突襲警比中指、吐口水　騎士代價曝光

快訊／疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁性騷嘴臉全曝光

婚外情還被劈腿！勒索情敵議員千萬　「都是開玩笑」高階警官慘了

獨／超香臨檢畫面曝！舞小姐短裙美腿列隊　高雄警察局長出奇招

涉詐領助理費！檢調清晨6點搜索高金素梅住家　9點再進立院辦公室

彰化139線「死亡彎道」男大生自撞身亡　最後身影曝光

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「瞬間壓縮成廢鐵」

烏來台九甲線半夜土石坍方！雙向一度中斷　徹夜搶通單線通行

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

等紅燈突襲警比中指、吐口水　騎士代價曝光

快訊／疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

壞痞兔超級盃表演惹怒川　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

埔里垃圾車輻射超標遭退運　核安會查出元兇

即／新店捷運站驚傳男子持刀！警調監視器追人

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室

女毒蟲拖行害死所長辯：以為他會放手

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面