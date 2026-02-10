含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

▲人妻赴美團聚卻抓包外遇，翻手機見「鹹濕對話」法院判小三連帶賠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

手機密碼一解鎖就出事！一名人妻發現丈夫竟與小三互傳裸照、露骨情慾對話，還互稱「主人」及「老闆」，甚至甜喊「超愛我的巨獸博士」，讓她情緒崩潰。人妻事後提離婚訴訟並求償150萬元。士院認定2人互動已逾越一般交往界線，構成共同侵害配偶身分法益，判丈夫與第三者連帶賠償50萬元精神慰撫金。

判決指出，人妻與丈夫於2013年9月7日結婚，婚後育有3名未成年子女。丈夫於2021年11月26日因工作赴美生活，人妻則於2022年7月6日偕同3名子女前往美國共同生活。

未料人妻於2022年10月14日無意間發現丈夫手機LINE對話內容，驚見丈夫自2022年4月起與女子密切聯絡，對話除互傳裸照、曖昧言語外，還充斥大量情慾對話。人妻得知後難以接受，於同年10月29日帶著子女返台，並對丈夫提起離婚訴訟。雙方最終於2024年12月20日經法院和解離婚，並於同月27日完成登記。

人妻主張，第三者明知丈夫為有配偶之人，仍長期以LINE互傳裸照、情慾對話，甚至進行語音通話，互動內容早已逾越一般社交分際，顯係故意破壞其婚姻共同生活的圓滿、安全與幸福，侵害其基於配偶關係之身分法益且情節重大。

人妻表示，她發現內容後精神崩潰，家庭因此破碎，3名年幼子女也面臨父母離異，如今由她獨自照顧，精神痛苦巨大，因此依民法侵權行為規定，請求丈夫與第三者連帶賠償精神慰撫金150萬元。

丈夫則抗辯，妻子趁其熟睡時錄影取得LINE對話內容，侵害其隱私權甚鉅，且擷取畫面過多，不符比例原則，應認無證據能力，不得作為證據使用。丈夫並否認與第三者發生性關係，強調對話期間自己人在美國、對方在台灣，雙方相隔兩地並無身體接觸，對話僅為情緒支持，並無侵害配偶權意圖；另主張夫妻婚姻本就淡薄，離婚原因與本案無關，即便需負責，原告請求金額亦屬過高。小三則未到庭，也未提出書狀聲明或陳述。

法官指出，民事訴訟法對證據能力並無明文排除規定，涉及隱私權取得之證據是否可採，仍應衡量誠信原則、比例原則及發現真實的必要性。法官認為原告係偶然發現後錄影存證，非長期監控或以不當手段取得，且婚內不忠行為具高度隱密性，相關對話具重要性，因此認定該LINE內容具有證據能力。

法官檢視對話內容後指出，丈夫與第三者互傳裸照、私密照片，並以「主人」、「老闆」等稱呼互撩，對話中甚至出現「超愛我的巨獸博士」等調情語句，內容亦有高度性暗示字句與語音通話互動，已超越一般朋友社交往來程度，足以動搖婚姻忠誠義務，並導致夫妻感情破裂，構成共同侵害配偶身分法益。

法院審酌三方身分、經濟狀況與侵害程度後認為，第三者明知對方已婚且育有3名子女，仍進行逾越一般交往界線之互動，嚴重干擾婚姻生活，造成原告精神痛苦重大，酌定精神慰撫金以50萬元為適當，超過部分則屬過高，予以駁回。