社會 社會焦點 保障人權

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

館長陳之漢開的成吉思汗健身俱樂部（圖），爆發主管性霸凌女教練的醜聞。

▲館長陳之漢開的成吉思汗健身俱樂部（圖），爆發主管性霸凌女教練的醜聞。

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，最近爆發主管集體性霸凌女教練的醜聞！1名年輕貌美的女教練A小姐在新北三重及蘆洲館任職時，已婚店長常以關懷為由與她攀談，下班後也用電話找她聊天，但店長都在凌晨1點之後打給她，且幾乎沒有談論公事，而是講個人私事，更誇張的是，經常一聊就是4個小時，直到凌晨5點才願意掛電話。

這名店長還利用每天1小時的休息時間，藉故帶她出去。她以為自己工作表現不佳，店長找她開檢討會，所以乖乖赴約，結果店長竟然對她說：「師兄其實只是想請妳吃飯，認識一下。」1個月後，店長直接對A小姐告白，表示希望能與她交往，結果被A小姐打槍。

女教練A小姐（圖）被已婚店長告白，還遭主管言語性霸凌。（讀者提供）

▲女教練A小姐（圖）被已婚店長告白，還遭主管言語性霸凌。（讀者提供）

A小姐後來轉到蘆洲館教課，她告訴昔日恩師K教官，很感謝蘆洲館店長教她不少實務經驗，沒想到K教官竟回答：「妳鮑魚給他幹好了，當回報！」「跟他在一起好了，去吹他！獻上妳的鮑魚吧！」讓她無言以對。

女教練A小姐（左）不堪霸凌壓力，罹患恐慌症，甚至一度輕生。（讀者提供）

▲女教練A小姐（左）不堪霸凌壓力，罹患恐慌症，甚至一度輕生。（讀者提供）

「我以為他玩笑開過頭，希望他適可而止，但他卻繼續用教官的頭銜對我進行言語性騷擾！」A小姐說，礙於對方是教官，也是她的恩師，所以沒想對外求助，結果好心被雷親，事後慘遭霸凌。

網紅館長（圖）常爆粗口，健身房主管有樣學樣，醜聞不斷。（翻攝館長直播YouTube）

▲網紅館長（圖）常爆粗口，健身房主管有樣學樣，醜聞不斷。（翻攝館長直播YouTube）

鮑魚事件後，店長要求A小姐在休假時間上班，強調新人不能休假，還常告訴會員們：「A小姐身體素質很差，只配當花瓶！」害她幾乎沒業績。

除了故意嘲諷之外，店長還在凌晨5點致電A小姐指導課程，擺明不讓她好好睡覺，導致她身心狀況極差，甚至多次因為突發性恐慌症送醫急診，最後更被以配合度差為由，脅迫簽署自願離職書。A小姐一度輕生，最近才在朋友鼓勵下，向新北市政府勞工局申訴。

此外，健身俱樂部還傳出男女關係複雜、婚外情事件層出不窮的問題。多位吹哨者痛批，館長上梁不正下梁歪，自從李慶元離開管理層後，醜聞如雨後春筍般冒出，幹部們恣意妄為，把精力用在男女私情、職場霸凌，嚴重衝擊健身房的營運與企業形象。

健身房K教官傳給A小姐的訊息，充斥性霸凌內容，十分誇張。（讀者提供）

▲健身房K教官傳給A小姐的訊息，充斥性霸凌內容，十分誇張。（讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。


網紅「館長」陳之漢爭議不斷，他直播時經常罵三字經、爆粗口，更有不少侮辱女性的言論，不知道是否上梁不正下梁歪，他所經營的「成吉思汗健身俱樂部」也傳出幹部有樣學樣，在健身房大搞男女關係、婚外情，甚至爆出集體性霸凌女教練的醜聞，被質疑猶如淫窟！

館長成吉思汗健身俱樂部

