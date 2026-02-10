護理師傳訊求人夫｢做到流產｣ 　簽保證書13天就破功

▲人夫偷吃護理師5年，讓對方兩度懷孕，被正宮抓包後共同簽下保證書。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄某公立醫院一名心理師偷吃護理師5年，期間小三兩度懷孕還提議「做愛做到流產吧」。正宮發現後，要求2人必須簽保證書斷絕往來，否則就要巨額賠償。怎料協議才簽沒多久，小三又傳訊人夫「好想比比」，讓正宮氣得一狀告上法院。高雄地院審理後，判小三須賠60萬元定讞。

人夫偷吃院內護理師5年 小三兩度懷孕

根據判決書，人夫在高雄某醫院擔任心理師，2014年婚後育有一名未成年子女，怎料他2017年隨即出軌院內護理師，不僅讓對方產下一女，還懷上第二胎。正宮2022年發現後，要求2人簽下協議書，保證斷絕不當關係，且不得再以任何形式聯絡，否則就要賠償1000萬元。

私訊約開房「做到流產」 還頻傳撒嬌求抱抱

不過，協議書才簽13天，護理師就因腹中孩子破功私訊人夫：「既然你那麼想要我拿掉恩恩，但我又下不了手！不如你來下手吧，別說我沒給你機會...你找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你，你把他做愛做到流產吧！」

此後，護理師多次頻繁傳訊，邀約發生性行為或撒嬌訊息，包括「我好想好想比比」、「可惜你不在我身邊跟我分享喜悅」、「有機會找縫隙相處5-10分鐘嗎？抱抱一下！」還直言可幫人夫準備威爾剛，「別說我沒給機會」。

扯「配偶權不該承認」遭打臉 法院酌減仍判賠60萬

高雄地院審理時，護理師主張憲法過往強調婚姻與家庭的制度性保障，但現代重視以獨立個體為基礎的自主決定權，所以配偶被另一方獨佔的「配偶權」不應被承認，何況夫妻倆本就感情不睦，加上她和人夫本就是同一職場，協議書中的「禁止任何接觸」已經不當限制她的工作權，違反公序良俗、子女最佳利益，應屬無效。

不過，高雄地院不採認護理師主張，審酌不倫長達5年、育有未成年子女、又在簽協議後仍持續以訊息「求抱抱」、甚至出現「牙刷DNA」等情節，認定精神慰撫金以40萬元為適當；至於協議中原本寫的天價懲罰性違約金，法院認為過高而酌減，最後核定「違反斷聯條款」違約金15萬元、「不得騷擾條款」違約金5萬元，合計判賠60萬元。

護理師不服上訴，但近日被高等法院高雄分院駁回，全案定讞。