國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／英王首發聲！　支持警方「調查安德魯」

▲▼安黃彌撒結束後，安德魯王子與查爾斯三世在離開西敏寺時交談。（圖／路透）

▲查爾斯國王正式與安德魯「劃清界線」，不再對其提供家族庇護。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

被拔除英國王室頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）近日再陷入爭議，被指控曾將國家貿易機密文件洩漏給已故性犯罪富豪艾普斯坦。對此，英國國王查爾斯三世與王儲威廉王子不再沉默，罕見透過白金漢宮與官邸發表聲明，強調「深切關注」相關指控，並公開表態支持警方進行調查。

涉嫌外洩國家貿易密件　安德魯再陷醜聞風暴

根據《CNN》、《路透社》報導，最新曝光的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案揭露，現年65歲的安德魯在擔任英國貿易特別代表期間，疑似違反嚴格的保密規定，將涉及越南、新加坡等地的官方貿易報告與敏感資訊，轉傳給當時已因兒童性犯罪定罪的艾普斯坦。

儘管安德魯始終堅決否認所有不當行為，但隨著美國政府釋出數百萬筆最新調查文件，這份跨國醜聞再度成為全球焦點。泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）目前正針對這項「洩漏機密資訊」的舉報進行初步評估。

查爾斯三世首度表態：支持警方調查胞弟

面對胞弟不斷爆出的醜聞，白金漢宮發言人9日發表了一份措辭強硬且前所未有的聲明。發言人指出，國王查爾斯三世（King Charles III）對於安德魯所受的相關指控表達「深切關注」，並明確表示國王正採取「前所未有的行動」來應對。

白金漢宮直言，雖然具體指控應由安德魯本人回應，但王室已經做好配合準備，「如果泰晤士河谷警局聯繫我們，我們隨時準備提供支持。」這番言論被外界解讀為國王正式與安德魯「劃清界線」，不再對其提供家族庇護。

威廉凱特「深感憂慮」　王室至今最直接表態

與此同時，王儲威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）也透過發言人對外發聲。就在威廉出訪沙烏地阿拉伯前夕，發言人向媒體證實，威廉夫婦這段時間持續關注新曝光的檔案內容，並對其中的細節「深感憂慮」。

發言人強調，「他們的心思主要仍放在被害人身上。」這是英國王室成員至今對艾普斯坦醜聞最直接、也最嚴厲的一次表態，顯示出未來王室核心成員對此類爭議的零容忍態度。

頭銜遭拔、搬離居所　安德魯王室邊緣化

事實上，安德魯與艾普斯坦的「損友」關係已讓他在王室中名譽掃地。他曾在2021年遭到性販運被害人朱弗里（Virginia Giuffre）控告在其未成年時被迫與其發生性行為，雙方於2022年達成和解。

查爾斯三世去年10月已正式剝奪安德魯的王子頭銜，並迫使其使用家族姓氏「蒙巴頓-溫莎」。近日安德魯更被要求搬離原本居住的王室住所，隨著警方介入調查洩密案，這位曾經的英國王子在王室中的處境恐將更加艱難。

►安德魯爆洩密給淫魔艾普斯坦！　威廉凱特首度發聲「深切憂慮」

