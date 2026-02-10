黎智英遭判20年！盧比歐批北京「違背自由承諾」　促准人道假釋

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發國際社會高度關注。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於美東時間9日發表強烈聲明，批評北京當局為了打壓香港追求基本自由的人士，不惜撕毀國際承諾，並呼籲當局應基於人道考量准予黎智英假釋。

盧比歐：北京不惜代價打壓自由 違背國際聲明

針對香港高等法院9日的判決，盧比歐在聲明中直言，黎智英與《蘋果日報》相關人員被依《國安法》罪名判刑，再次向全球傳遞了一個信號：北京政府為了壓制在香港倡導自由的聲音，可以不擇手段，甚至完全無視1984年《中英聯合聲明》中所做的國際承諾。

盧比歐指出，黎智英及其家屬在長達2年的審判與超過5年的監禁生活中，已經承受了巨大的痛苦與磨難。他代表美方敦促相關單位，應考量人道因素，盡速准予黎智英假釋，讓他能早日與家人團聚。

「一國兩制」淪荒謬笑話 美中關係改善關鍵在釋放黎智英

除了盧比歐外，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）也隨即發聲。他強調，黎智英遭判刑是中共人權紀錄上的「又一個污點」，更赤裸裸地揭露了所謂「一國兩制」承諾的荒謬性。

穆勒納爾進一步表示，黎智英與《蘋果日報》團隊之所以面臨牢獄之災，核心原因在於他們勇於揭露中共侵犯香港人權的真相。他提到，美國總統川普（Donald Trump）早在去年10月就曾對中國國家主席習近平明確表達立場，要求釋放黎智英並允許其離開香港。

穆勒納爾最後正告北京，若習近平真的有心改善與美國的關係，那麼「釋放黎智英」就是必須跨出的第一步。