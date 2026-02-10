　
9天連假要來了　過年轉雨時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲過年天氣變化快速。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

過年9天連假即將到來，氣象專家吳德榮表示，下周一除夕中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨；下周二初一、下周三初二東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率。

今起氣溫升 周三下午變天

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起至周三上午冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫升，日夜溫差大，周三晨仍應注意輻射冷卻的低溫。

吳德榮說，周三下午起另一小股東北季風，挾少量水氣南下，北部雲量增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

吳德榮指出，周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，機率亦逐漸降低；周五起至周日小年夜各地晴朗穩定，回暖如春，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

把握年前掃除 除夕轉雨

吳德榮分析，下周一除夕中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降，其他地區影響輕微，仍為晴時多雲；下周二初一、下周三初二東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷，其他地區仍為晴時多雲；下周四初三東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

吳德榮表示，年初一起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整，且很不一致，顯示模擬的不確定性很大，應持續觀察。

02/07 全台詐欺最新數據

