女毒蟲拒檢拖行害死派出所長　拒認殺人辯「以為他會放手」

記者黃翊婷／綜合報導

31歲女毒蟲陳嘉瑩2024年9月30日拒絕接受警方盤查，竟開車衝撞、拖行時任清水派出所所長劉宗鑫，導致劉男殉職。然而，陳女本月9日出庭時拒認殺人罪，並強調這是一場意外，她以為開車之後劉男就會放手，而且當下也不確定有沒有聽到撞擊護欄的聲音。

▲陳女拒檢逃逸，造成劉宗鑫不幸殉職。（資料照／記者陸運陞翻攝）

陳女拒檢 拖行所長劉宗鑫約500公尺

回顧案件經過，陳女2024年9月30日晚間10時許開車違停，時任清水派出所所長劉宗鑫與警員駕駛巡邏車經過，一查發現陳女的牌照已經被註銷，於是上前盤查，結果意外看見陳女的包包內有毒品。

由於陳女拒絕配合下車，劉宗鑫便伸手抓住方向盤。沒想到陳女為了甩開劉男，不僅猛踩油門，還加速蛇行拖行劉男長達500公尺，期間甚至兩度撞擊路邊的施工護欄，導致劉男頭胸腹與背部、四肢多處外傷骨折，送醫急救仍宣告不治。

▲陳女拒認殺人罪。（資料照／記者陳以昇攝，下同。）

陳女闖紅燈逃離事發現場，直到隔天上午5時許才在朋友家被查獲。警方除了起出毒品之外，經驗尿確認陳女體內有3種安非他命毒品高濃度成分，喪屍煙彈主成分依托咪酯也呈現陽性反應。

陳女被檢方依涉犯殺人、加重妨害公務與不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌起訴。

▲劉宗鑫殉職，留下遺孀與年幼女兒。

陳女拒認殺人罪

根據《中央社》報導，陳女9日出庭時拒認殺人罪，還強調這是一場意外，她以為開車之後劉宗鑫就會放手，加上一心想擺脫警員，所以也沒注意到是否有撞到護欄的聲響。

▲同仁列隊敬禮，送劉宗鑫最後一程。

關於此案，新北地院國民法官自6日起將連續參與審理4天。審理的第一天，現任土城分局長沈明義親自到場，曾與劉宗鑫一起並肩作戰的前任分局長陳建龍、時任新北市警局局長廖訓誠，也請假至法庭旁聽，期盼能協助捍衛同仁的尊嚴與正義。