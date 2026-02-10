　
社會 社會焦點 保障人權

涉聚鼎科技內線交易　總經理夫妻各40萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

被動元件廠聚鼎科技2022年第二季財報中出現上億元虧損，張姓創辦人等人被指控涉嫌在利空消息公布之前賣股避損。檢調去年11月間曾針對此案發動搜索，本月9日再次約談近日返台的王姓總經理與其妻子，經過漏夜複訊後，諭令夫妻倆各以40萬元交保。

▲▼聚鼎科技董事張忠本。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲張姓創辦人。（圖／記者劉昌松翻攝）

回顧案件經過，聚鼎科技2020年宣布以子公司併購德商美國TCLAD廠，董事長朱復華對外表示將使公司獲利增加15％，卻涉嫌隱匿該廠虧損資訊，導致投資人受損。朱復華去年8月間因涉嫌依《證交法》詐偽發行有價證券罪嫌，被檢調搜索約談後，以500萬元交保候傳。

然而，檢調又接獲情資指稱，聚鼎在2022年8月10日公告第二季合併財報，顯示當年度累計營業損失已達上億元，但在這項會影響投資人意願的利空消息曝光前後，疑有內部人士在禁止交易期間賣股避損，包含張姓創辦人等人。檢調去年11月間兵分6路搜索，並通知包含張男在內共6人，以違反《證交法》的被告身分到案說明。

不過，由於當時王姓總經理與其妻子不在國內，所以沒有到案。檢調掌握夫妻倆已在近期返台，於是在本月9日約談兩人，經過漏夜複訊，諭令各以40萬元交保。

