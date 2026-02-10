嚇壞清潔隊！埔里2台垃圾車「輻射超標」慘遭退貨　核安會曝真相　

▲核安會派員前往垃圾暫存場提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／核安會）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣埔里鎮清潔隊近日外運垃圾時，接連有2車垃圾在進入焚化爐前被偵測到輻射值異常，整車遭退運，消息曝光後引發地方關注。核能安全委員會（核安會）9日說明，經派員實地檢測，已確認輻射異常來源為部分廢棄紙尿布，屬醫療用途放射性物質殘留，對民眾健康不構成影響。

2車垃圾被退運 清潔隊首遇狀況一度緊張

埔里鎮清潔隊指出，農曆年前為垃圾清運高峰，日前外運多車垃圾至外縣市焚化，其中1車於7日中午抵達焚化廠時，遭偵測輻射值超標被退回；隔日再有1車出現相同情況。由於清潔隊過去從未遇過垃圾輻射異常，也未配備相關偵測儀器，第一時間相當緊張。

核安會獲悉後主動介入協助，於9日派遣專業人員攜帶輻射偵測與核種分析儀器，前往埔里垃圾暫存場逐一檢測，最終在兩車垃圾中找出共13片紙尿布輻射值偏高，最高測得約10微西弗／小時（µSv/h）。

確認核種為鎦-177 屬核醫治療用放射物

核安會進一步分析確認，輻射異常核種為「鎦-177（Lu-177）」，為核子醫學治療常用的放射性藥物，具有低能量、短半衰期特性，目前多用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌。研判此次事件，為病患接受核醫治療返家後，其生活廢棄物未妥善管理所致。

核安會強調，該輻射劑量雖高於一般背景值，但整體劑量低，不會對清潔人員或一般民眾健康造成影響。埔里清潔隊已依建議，將相關紙尿布集中隔離保管，待自然衰變至背景值後，再送往焚化爐處理。

核安會要求醫院加強出院管理與衛教

針對此次事件，核安會表示，已要求醫療院所參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，須在符合輻射安全規定後，才能讓病患返家，同時也將加強宣導，提醒病患治療後妥善處理返家期間所產生的廢棄物，以避免類似狀況再度發生。