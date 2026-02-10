　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嚇壞清潔隊！埔里2台垃圾車「輻射超標」慘遭退貨　核安會曝真相　

▲核安會派員前往垃圾暫存場提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／核安會）

▲核安會派員前往垃圾暫存場提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／核安會）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣埔里鎮清潔隊近日外運垃圾時，接連有2車垃圾在進入焚化爐前被偵測到輻射值異常，整車遭退運，消息曝光後引發地方關注。核能安全委員會（核安會）9日說明，經派員實地檢測，已確認輻射異常來源為部分廢棄紙尿布，屬醫療用途放射性物質殘留，對民眾健康不構成影響。

2車垃圾被退運　清潔隊首遇狀況一度緊張

埔里鎮清潔隊指出，農曆年前為垃圾清運高峰，日前外運多車垃圾至外縣市焚化，其中1車於7日中午抵達焚化廠時，遭偵測輻射值超標被退回；隔日再有1車出現相同情況。由於清潔隊過去從未遇過垃圾輻射異常，也未配備相關偵測儀器，第一時間相當緊張。

核安會獲悉後主動介入協助，於9日派遣專業人員攜帶輻射偵測與核種分析儀器，前往埔里垃圾暫存場逐一檢測，最終在兩車垃圾中找出共13片紙尿布輻射值偏高，最高測得約10微西弗／小時（µSv/h）。

▲核安會派員前往垃圾暫存場提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／核安會）

確認核種為鎦-177　屬核醫治療用放射物

核安會進一步分析確認，輻射異常核種為「鎦-177（Lu-177）」，為核子醫學治療常用的放射性藥物，具有低能量、短半衰期特性，目前多用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌。研判此次事件，為病患接受核醫治療返家後，其生活廢棄物未妥善管理所致。

核安會強調，該輻射劑量雖高於一般背景值，但整體劑量低，不會對清潔人員或一般民眾健康造成影響。埔里清潔隊已依建議，將相關紙尿布集中隔離保管，待自然衰變至背景值後，再送往焚化爐處理。

核安會要求醫院加強出院管理與衛教

針對此次事件，核安會表示，已要求醫療院所參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，須在符合輻射安全規定後，才能讓病患返家，同時也將加強宣導，提醒病患治療後妥善處理返家期間所產生的廢棄物，以避免類似狀況再度發生。

▲核安會派員前往垃圾暫存場提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／核安會）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相曝光萬人怒：會牙起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚇壞清潔隊！埔里2台垃圾車「輻射超標」慘遭退貨　核安會曝真相　

台南掩埋場又燒了！「空拍畫面」驚人曝光　怪手開挖全是煙

彰化聯結車死亡輾壓電動車　騎士臟器外露慘死輪下

快訊／台中大夫第自救會長北捷2度縱火　涉2罪被裁准羈押

快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天

快訊／中和食品工廠「電線走火」黑煙竄天　老闆18歲女兒受困

國道驚見隱形殺手　13車集體「撞地雷」BMW中鏢慘況曝

諷柯文哲收押！女盜鄰居柯基照P圖「柯羈」　惹毛飼主遭判刑4月

通緝情侶藏毒板橋狂飆拒檢　司機神阻擋…2人慘摔落網

快訊／台中男子墜5樓高山谷　左腳踝斷肢、下巴12公分撕裂傷

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

嚇壞清潔隊！埔里2台垃圾車「輻射超標」慘遭退貨　核安會曝真相　

台南掩埋場又燒了！「空拍畫面」驚人曝光　怪手開挖全是煙

彰化聯結車死亡輾壓電動車　騎士臟器外露慘死輪下

快訊／台中大夫第自救會長北捷2度縱火　涉2罪被裁准羈押

快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天

快訊／中和食品工廠「電線走火」黑煙竄天　老闆18歲女兒受困

國道驚見隱形殺手　13車集體「撞地雷」BMW中鏢慘況曝

諷柯文哲收押！女盜鄰居柯基照P圖「柯羈」　惹毛飼主遭判刑4月

通緝情侶藏毒板橋狂飆拒檢　司機神阻擋…2人慘摔落網

快訊／台中男子墜5樓高山谷　左腳踝斷肢、下巴12公分撕裂傷

國民黨「內部雜音多」恐有退黨潮　陳敏鳳：三月是一個臨界點

嚇壞清潔隊！埔里2台垃圾車「輻射超標」慘遭退貨　核安會曝真相　

車站鐵軌旁驚見「移動草叢」影片瘋傳　警查出原因要罰了

AI帶動業績　穎崴豪撒8億年終獎金！員工最高領50個月

台南掩埋場又燒了！「空拍畫面」驚人曝光　怪手開挖全是煙

花蓮32年「包心粉圓」無預警熄燈！在地人揪心：又一個回憶斷了

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

社會熱門新聞

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／新店捷運站驚傳男子持刀！警調監視器追人

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

彰化聯結車死亡輾壓　騎士臟器外露慘死

男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

女盜鄰居柯基照P圖「柯羈」　遭判刑4月

北捷2度縱火　男嫌涉2罪被裁准羈押

通緝情侶藏毒板橋狂飆拒檢　慘摔落網

新竹某大學男大生墜樓　凌晨發現已屍僵

彰化139線死亡彎道　20歲騎士自撞命危

銀樓搶金項鍊　男子逃跑跌倒

北投溫泉湯屋情侶雙亡　 擇日解剖追死因

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

更多熱門

相關新聞

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

台彩今（2）日指出，投注站內閒聊也會是中獎關鍵密碼。南投縣埔里鎮薰化里西寧路17號1樓「鑫勇得彩券行」代理人蔣小姐指出，一名年約30多歲的男子，驚喜刮中刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元。

南投74歲婦違規過馬路　遭70歲女駕駛撞倒翻滾

南投74歲婦違規過馬路　遭70歲女駕駛撞倒翻滾

埔里大貨車「下坡煞不住」！自撞護欄翻覆2傷

埔里大貨車「下坡煞不住」！自撞護欄翻覆2傷

環保蟑螂南投亂倒萬噸廢土　15嫌起訴

環保蟑螂南投亂倒萬噸廢土　15嫌起訴

看護騎電動三輪車載她看病撞上休旅車！99歲阿嬤身亡

看護騎電動三輪車載她看病撞上休旅車！99歲阿嬤身亡

關鍵字：

埔里垃圾輻射核醫治療紙尿布核安會

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

休養一年強勢回歸劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

2026貼春聯「有特殊禁忌」！

饒舌歌手自爆妻外遇　親拍片否認家暴

最強高中生Ray辣女友揭「還有大事」：攤開很難看

即／新店捷運站驚傳男子持刀！警調監視器追人

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面