花蓮32年「包心粉圓」無預警熄燈！在地人揪心：又一個回憶斷了

▲花蓮32年老字號「包心粉圓」無預警退休熄燈。（圖／翻攝自業者Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮在地經營32年的知名甜品老店「包心粉圓專賣店」，8日晚間無預警公告結束營業，正式宣告退休，消息一出震撼在地美食圈。公告隨即被轉貼至臉書粉專「花蓮最速報」，短時間內湧入大量留言，不少花蓮人直呼「不敢置信」，感嘆又一段共同回憶走入歷史。

老闆娘親揭歇業原因：想把時間留給生活

業者在公告中感性表示，「這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候」，強調歇業並非倉促決定，而是在反覆思考後，選擇正式退休，把時間留給自己與生活。老闆娘也感謝32年來每一位走進店裡的顧客，直言正因為大家的支持，這間小店才有溫度與故事。

歇業消息曝光後，社群平台一片哀號，許多網友紛紛留言表達不捨，有人崩潰直呼「我的童年沒了」、「從學生吃到出社會，真的好難過」，也有老饕點名最懷念的招牌口味，像是煉乳包心粉圓冰、芋圓剉冰，感嘆「以後再也吃不到了」。

不只是美食消失 也引發花蓮商圈感嘆

除了對老味道的不捨，包心粉圓熄燈也引發民眾對花蓮市區商業環境的討論。有網友感慨，「現在來花蓮市區不是逛街，而是看哪個店面在招租」，也有人擔心在地老店逐漸退場，城市特色恐怕隨之流失。

儘管不少人喊話希望能有人接手傳承手藝，但更多留言仍選擇送上祝福，感謝老闆娘多年來的陪伴。一碗包心粉圓，陪伴無數花蓮人成長，如今雖然拉下鐵門，卻已成為花蓮人心中難以取代的城市記憶。