生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮32年「包心粉圓」無預警熄燈！在地人揪心：又一個回憶斷了

▲花蓮32年老字號「包心粉圓」無預警退休熄燈。（圖／翻攝自Threads）

▲花蓮32年老字號「包心粉圓」無預警退休熄燈。（圖／翻攝自業者Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮在地經營32年的知名甜品老店「包心粉圓專賣店」，8日晚間無預警公告結束營業，正式宣告退休，消息一出震撼在地美食圈。公告隨即被轉貼至臉書粉專「花蓮最速報」，短時間內湧入大量留言，不少花蓮人直呼「不敢置信」，感嘆又一段共同回憶走入歷史。

老闆娘親揭歇業原因：想把時間留給生活

業者在公告中感性表示，「這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候」，強調歇業並非倉促決定，而是在反覆思考後，選擇正式退休，把時間留給自己與生活。老闆娘也感謝32年來每一位走進店裡的顧客，直言正因為大家的支持，這間小店才有溫度與故事。

歇業消息曝光後，社群平台一片哀號，許多網友紛紛留言表達不捨，有人崩潰直呼「我的童年沒了」、「從學生吃到出社會，真的好難過」，也有老饕點名最懷念的招牌口味，像是煉乳包心粉圓冰、芋圓剉冰，感嘆「以後再也吃不到了」。

▲花蓮32年老字號「包心粉圓」無預警退休熄燈。（圖／翻攝自Threads）

不只是美食消失　也引發花蓮商圈感嘆

除了對老味道的不捨，包心粉圓熄燈也引發民眾對花蓮市區商業環境的討論。有網友感慨，「現在來花蓮市區不是逛街，而是看哪個店面在招租」，也有人擔心在地老店逐漸退場，城市特色恐怕隨之流失。

儘管不少人喊話希望能有人接手傳承手藝，但更多留言仍選擇送上祝福，感謝老闆娘多年來的陪伴。一碗包心粉圓，陪伴無數花蓮人成長，如今雖然拉下鐵門，卻已成為花蓮人心中難以取代的城市記憶。

02/07 全台詐欺最新數據

1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

花蓮老店包心粉圓甜品歇業商圈變遷美食回憶

