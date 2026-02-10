　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

▲▼奧運現場突想到作業沒交 花滑選手緊急寫信求饒…網笑瘋。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

▲她參加奧運驚覺作業沒交，緊急寫信求饒教授爆紅。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

記者趙蔡州／綜合報導

2026年米蘭冬奧近日如火如荼展開，正在就讀大學的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas）代表國家參賽，不過她出國前，記錯了社會學的作業截止日期，因此趕緊向教授寄送電子郵件，懇求教授讓她延期，消息一出立刻引發網友熱議，直呼根本是史上最強遲交作業藉口。

綜合外媒報導，22歲史基扎絲目前就讀於麥克馬斯特大學（McMaster University），她近日代表加拿大參加米蘭冬奧，這也是她生涯中第2次參加奧運，首次是2022年北京冬奧，並在女子單人花式滑冰項目拿到第18名，然而她日前結束女子短曲團體賽後，突然驚覺意識到自己錯過了社會學的作業截止日期。

▲▼奧運現場突想到作業沒交 花滑選手緊急寫信求饒…網笑瘋。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

▲史基扎絲在IG貼出寫給教授的信件。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

史基扎絲在IG限時動態中貼出寫給教授的電子郵件，信中她懇求教授延長她的繳交作業期限，原因是她正在參加米蘭冬奧，且為了證明自己沒有說謊，她還在郵件中附上了新聞報導連結。

教授事後回信並同意了她的請求，還勸她現在專注比賽就好，作業賽後再交完全沒問題，也祝福她創下佳績。事件曝光後，立刻在網路上爆紅，許多人說，「這是我看過最狂的請假理由」、「根本是史上最強遲交作業藉口」。

台中市市定古蹟「摘星山莊」今執行修復工程時，一名年約65歲工人不明原因倒地受傷，被發現臉部有外傷，救護人員到場，發現他已經無呼吸心跳，趕緊將人送往慈濟醫院搶救中。初步了解，今日14時許，事發地點位在潭子區潭富路二段的摘星山莊「修復工程」，現場執行拆除整修作業時，一名男性工人受傷。現場是工安意外或工人因疾病導致不適，仍待釐清。

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

