她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

▲她參加奧運驚覺作業沒交，緊急寫信求饒教授爆紅。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

記者趙蔡州／綜合報導

2026年米蘭冬奧近日如火如荼展開，正在就讀大學的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas）代表國家參賽，不過她出國前，記錯了社會學的作業截止日期，因此趕緊向教授寄送電子郵件，懇求教授讓她延期，消息一出立刻引發網友熱議，直呼根本是史上最強遲交作業藉口。

綜合外媒報導，22歲史基扎絲目前就讀於麥克馬斯特大學（McMaster University），她近日代表加拿大參加米蘭冬奧，這也是她生涯中第2次參加奧運，首次是2022年北京冬奧，並在女子單人花式滑冰項目拿到第18名，然而她日前結束女子短曲團體賽後，突然驚覺意識到自己錯過了社會學的作業截止日期。

▲史基扎絲在IG貼出寫給教授的信件。（圖／翻攝自IG／Madeline Schizas）

史基扎絲在IG限時動態中貼出寫給教授的電子郵件，信中她懇求教授延長她的繳交作業期限，原因是她正在參加米蘭冬奧，且為了證明自己沒有說謊，她還在郵件中附上了新聞報導連結。

教授事後回信並同意了她的請求，還勸她現在專注比賽就好，作業賽後再交完全沒問題，也祝福她創下佳績。事件曝光後，立刻在網路上爆紅，許多人說，「這是我看過最狂的請假理由」、「根本是史上最強遲交作業藉口」。