民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家買玫瑰送特濃拿鐵「買1送1」　7-11情人節可可「買2送2」

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

▲全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠，買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆春節9天連假倒數，全家便利商店針對「最後一天上班」推出限時優惠，2月13日祭出APP隨買跨店取「一日快閃」活動，咖啡、茶飲、茶葉蛋多組399元起，最低下殺59折。此外，2月11日至2月16日買情人節「厄瓜多空運玫瑰花」，可獲得Let’s Café特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

▲全家推出情人節玫瑰花，買花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

●情人節玫瑰花開賣、特大特濃拿鐵「買1送1」

迎接周末情人節，全家於2月11日起限店限量開賣厄瓜多空運玫瑰花，每束199元。2月11日至2月16日購買玫瑰花，可獲得Let’s Café特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券，冰熱不限；同時加碼金莎3入裝39元加價購，讓送花一次到位。

●2月13日APP隨買跨店取一日快閃

全家於2月13日10:00至23:59推出APP隨買跨店取限定優惠，多款咖啡、茶飲與茶葉蛋皆以399元販售，會員每品項限購2組，兌換期限依品項不同。

Let’s Café部分，特大特濃經典美式10杯399元、特大特濃經典拿鐵8杯399元；阿里山極選綜合系列則有大杯美式8杯399元、大杯拿鐵7杯399元，冰熱不限，兌換期限至115年6月30日。

Let’s Tea同步推出超值組合，40元系列17杯399元、55元系列12杯399元、65元系列10杯399元，冰熱不限，兌換期限至115年12月25日。人氣茶葉蛋也加入優惠行列，40顆399元，兌換期限至115年5月31日，適合返鄉路上或連假期間補貨。

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

▲全家APP春節數位紅包同步回歸。（圖／業者提供）

●春節數位紅包回歸

除了囤貨優惠，全家APP春節數位紅包同步回歸，即日起至2月24日，會員可透過APP社群轉贈功能，將會員點數或隨買跨店取商品製作成數位紅包，直接分享至LINE或社群平台。活動期間每成功轉贈1筆即可獲得1張抽獎券，最多可累積88張，有機會抽中Fa點88888點。

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

▲▼全家推出應景商品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

●拜年禮盒超過200款

春節送禮需求升溫，全家門市集結超過200款禮盒，包含Let’s Café禮盒、卡通IP肖像禮盒及日本進口伴手禮，價格帶從百元到千元不等。3月3日前春節禮盒任選2件9折、4件85折，結帳使用指定支付工具，指定禮盒再享任選2件88折。

其中Let’s Café新品綜合夾心薄餅禮盒售價499元，主打白巧、咖啡、檸檬三種口味；購買Let’s Café禮盒系列，還可獲得品牌提袋。IP禮盒則包含吉伊卡哇、迪士尼TSUM TSUM、蠟筆小新、湯姆貓與傑利鼠等角色，日本伴手禮則有藏王樹冰、SAKImoto、PABLO等話題品牌。

●2月13日限時一天快閃，「APP隨買跨店取」10:00–23:59開賣：

・Let’s Café特大特濃經典美式，10杯399元。
・Let’s Café特大特濃經典拿鐵，8杯399元。
・Let’s Café大阿里山極選綜合美式，8杯399元。
・Let’s Café大阿里山極選綜合拿鐵，7杯399元。
・Let’s Tea40元系列，17杯399元。
・Let’s Tea55元系列，12杯399元。
・Let’s Tea65元系列，10杯399元。
・茶葉蛋，40顆399元。

（會員每品項限購2組，兌換期限依各品項公告。）

▼一日快閃還有茶葉蛋優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家推出春節前「最後上班日」一日快閃優惠、買情人節玫瑰花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 情人節玫瑰、咖啡優惠

迎接西洋情人節，2月14日正好碰上春節連假首日，統一企業集團再度集結旗下多個通路，推出2026年情人節花禮企劃。以「純粹而經典的愛」為主題，攜手7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一時代百貨、夢時代等品牌，共同引進超過7萬支進口空運玫瑰，滿足民眾過節與走春的浪漫需求。

▲▼7-11情人節、飲品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11開賣「進口空運玫瑰花」。（圖／業者提供）

最受關注的單支「進口空運玫瑰花」將於2月12日至14日在7-ELEVEN指定門市限量販售，每支199元，並可搭配巧克力禮盒享75折至85折加價購。

主打品項包含金莎心型巧克力禮盒、CupiCho松露巧克力與比得兔黑巧克力禮盒，民眾可提前預訂，於情人節前取貨，一次備齊花與甜點。「OPENPOINT行動隨時取」同步推出飲品分享活動，讓告白更有儀式感。

▲▼7-11情人節、飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11情人節飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11情人節、飲品優惠。（圖／業者提供）

除了超商通路外，統一集團9大以上品牌也同步推出消費滿額贈花方案，2月13日起，統一時代百貨台北店、高雄店與夢時代購物中心，會員當日於指定櫃位消費滿2,000元即可兌換玫瑰一支。康是美、UNIKCY指定門市則於2月11日至14日販售單支玫瑰199元，並加碼消費滿額贈花或優惠加購。星巴克也於14日推出單筆消費滿1,314元贈玫瑰活動，相關數量皆有限，送完或售完為止。

02/07 全台詐欺最新數據

ET快訊
超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

春節前最後一周上班日，超商陪廣大勞工加油打氣，7-ELEVEN今（9）日推出周一限定「快樂咖啡日」，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」；全家限今天指定咖啡「加10元多1杯」。萊爾富指定咖啡「買1送1」，即日起至2月20日還有珍奶低於5折。

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

