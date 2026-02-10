行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員嘆：如高能量炸彈

▲近年來行動電源起火事件層出不窮。（示意圖／Pexels）

行動電源起火、爆炸事件近年屢見不鮮，近日又傳出知名品牌行動電源在充電時突然起火，相關畫面在社群平台流傳，引發網友高度關注與討論。對此，消防專業粉專「消防神主牌」直言，主打「自帶插頭、一顆搞定」的行動電源，在消防人員眼中其實是違背物理安全原理的設計，問題並非運氣不好買到瑕疵品，而是結構本身就暗藏風險。

消防神主牌在臉書發文指出，近期看到一顆粉紅色行動電源，直接將家中插座燒得焦黑，問題就出在「自帶插頭」設計。粉專形容，「當你為了省那一條線的麻煩，你其實是把一顆高能量的化學炸彈，直接掛在牆壁上燒。」

粉專進一步解釋，自帶插頭的行動電源，插頭後方直接連接的是一整塊沉重的鋰電池，所有重量都壓在兩片薄薄的金屬插腳上，結構就像用兩片薄鐵片去舉啞鈴，形成危險的「槓桿效應」。在長時間插著充電的情況下，插頭內部的焊點與金屬接觸面會承受極大扭力，久而久之容易產生金屬疲勞、接觸不良，甚至出現電弧，最終導致過熱燒毀。

相較之下，傳統充電方式是由變壓器插在牆上，再以電線連接行動電源。消防神主牌指出，這條電線不只是傳輸電力，更扮演關鍵的安全緩衝角色。由於變壓器在轉換電壓時會產生高熱，而鋰電池最忌諱的正是高溫，兩者透過電線分離，反而能降低起火風險。

然而，自帶插頭的行動電源，卻將「會發熱的變壓器」與「高度易燃的鋰電池」緊密結合，還一同封裝在散熱不良的塑膠外殼內。一旦插頭端因槓桿效應導致短路或起火，後方的鋰電池便可能立即加入燃燒，火勢迅速擴大。

消防神主牌最後建議，民眾應回歸最原始、也最安全的使用方式，讓充電設備留在牆上，行動電源放在桌面或地面，將熱源與燃料分開，才能有效降低電器火災風險，確保居家安全。

