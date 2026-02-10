　
每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲打開承光排肉餐盒，最吸睛的莫過於那份量感十足的驚喜，厚實的排骨足足有「一塊半」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／苗栗報導

每天接近用餐時間，街角那間便當店熟悉的滷排骨香氣，對不少在地人來說，是每天最安心的味道，有人上班前順路買一個，有人中午固定報到，也有人下班後特地繞過來，只為記憶中熟悉的古早味排肉便當，近來有老顧客發現，店名換了承光排肉餐盒，但走進去的那一刻，味道卻依然熟悉，一樣的香氣、一樣的出餐節奏，就連站在廚房裡忙進忙出的臉孔，也還是那些熟悉的人，承光排肉餐盒就是在這樣的生活中，被一代又一代人記住的味道。

▲▼承光便當,滷排骨,古早味排肉便當,馬賽克。（圖／資料照）

▲承光排肉餐盒的古早味排肉便當依舊受老饕喜愛。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲承光排肉餐盒老闆林柏勳談起經營這家店後，為了熟悉的古早味，一路以來的挑戰。

談起這份味道，承光排肉餐盒老闆林柏勳分享，這份古早味是從爺爺、奶奶那一代開始摸索，再由爸爸接手延續，現在則輪到自己站在鍋爐前。他坦言，傳承並非易事，他每天凌晨四點半就得起床，從洗米、備料一點一滴磨練，他感性地說：「我其實沒有想過要做什麼改變，反而最在意的是味道要傳承下來」，為了守住這份熟悉感，他堅持口味不能飄、份量不能縮，更要守住「細節」，專注於肉排便當、貢丸湯、肉粽與茶葉蛋這幾樣核心品項。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼承光排肉餐盒專注於肉排便當、貢丸湯、肉粽與茶葉蛋這幾樣核心品項。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲無論是酸菜、滷豆腐、滷蛋到排肉，每一道都有專屬的靈魂配方。

打開承光排肉餐盒，最吸睛的莫過於那份量感十足的驚喜，厚實的排骨足足有「一塊半」，一大片扎實肉排再加上額外補足的半片，誠意滿滿的視覺震撼，總讓飢腸轆轆的食客感到無比滿足。不僅肉大塊、米飯Q彈，配菜更是處處驚豔，雖然滷豆腐與滷蛋皆是滷，卻能嚐出截然不同的層次與風味，林柏勳透露，為了不讓味道互相干擾，店內所有配菜堅持「分開調味、獨立滷製」，無論是酸菜、滷豆腐、滷蛋到排肉，每一道都有專屬的靈魂配方，正是這份對「肉厚、飯香、菜夠味」的極致追求，讓無數老饕為了這盒記憶中的美味不斷回首。

在他的眼中，滷汁是有「脾氣」的，老滷汁的火侯與時間掌控若差一點點，味道就不入味，林柏勳笑說，細節裡藏著魔鬼，像是洗米時差半杯水，整鍋飯的口感就差很多；肉排若沒用力敲打，口感就會變硬，這些是他在廚房磨練一年多來，一點都不能偷懶的真功夫，他提到「那是很多客人從小吃到大的味道，我只希望他們一吃就知道，還是原來的味道」。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲店裡多數員工都是一路留下來的老夥伴，已經擁有很好的工作默契。

除了味道，讓老顧客安心的還有那群熟悉的身影依然在店裡忙進忙出。林柏勳將員工視為「一家人」，店裡資深員工甚至已待了26年，幾乎是看著他長大，林柏勳說，店裡多數員工都是一路留下來的老夥伴，「他們最清楚每一道菜該是什麼味道，也知道客人喜歡什麼樣的口感」，正因為這份默契，才能讓便當每天穩定出餐，不管再忙，味道都不會跑掉，他笑說，與其說是在做便當，不如說是在守一份大家共同的回憶，「很多老顧客來跟我說這味道跟我爸爸的時候一樣」讓我備受感動，也因此承光排肉餐盒累積了不少一路跟著走過來的老顧客，有上班族笑說，自己從學生時代吃到現在，口味始終沒變；也有人帶著孩子上門，說「以前是爸媽買給我吃，現在換我買給小孩吃」。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲林柏勳提到許多人大讚的米飯，也是經由特別悶煮才有獨特的口感。

在守住傳統之餘，林柏勳也為老店注入了現代服務的思維，考量到現代人生活步調快，他接手後特別推動了如同「得來速」般的便利服務，現在客人開車過來，甚至不用下車，車窗搖下比個「一」或「二」，工作人員在一分鐘之內就能迅速遞上便當，尤其在下大雨時，這種免下車的貼心服務，讓不少老顧客大讚更方便了，此外，他更運用過往在工廠的管理經驗，將早期憑感覺的流程轉化為有SOP的標準程序，讓食安與品質能標準化，這也是他為老店轉型所做的重要變革。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲店內的裝潢保留爸爸時代的樣貌，牆上的國光客運金馬號裝飾，是爸爸的朋友贈與的禮物。

這種堅持讓不少老顧客感到「情懷」依舊，甚至有人對林柏勳說：「你長得跟爸爸真像、待客精神也一模一樣」，這讓他深感安慰，壓力也隨之放下。他也大方分享老饕才知道的隱藏吃法，像是排骨上要多淋一點滷汁、配白飯吃最對味，再搭配桌上特製的辣椒醬，是熟客才懂的極致美味，「這些吃法能留下來，其實就代表味道真的有被記住。」林柏勳笑說，能被這麼多客人記住，其實是一件很珍貴的事，「大家願意一直回來，就是對我們最大的肯定」。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲排骨淋上桌上特製的辣椒醬，是熟客才懂的極致美味。

▲▼苗栗-承光便當。（圖／記者周宸亘攝）

▲肉粽深受在地人喜愛。

承光排肉餐盒沒有華麗包裝，只有一份被時間留下來的味道。林柏勳記著父親曾說過「路不能全走完，要留給年輕人走」，因此他希望能交出一張比父輩更漂亮的成績單，他用最熟悉的做法與更貼心的服務，陪伴每一個想吃家鄉味的人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

好市多滷排骨超死鹹　巧手媽一招變天菜

