地方 地方焦點

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

▲ 過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放，違規最高罰15萬。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆春節將近，不少民眾會施放爆竹煙火增添年節氣氛，但在新北市，煙火並不是想放就能放。新北市政府消防局提醒，若未依規定時間或地點施放爆竹煙火，最高可處新台幣15萬元罰鍰，呼籲民眾過年前務必先搞清楚相關規定，避免一不小心觸法。

▲▼炮竹,煙火,河濱公園,合格標章,過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 農曆春節將近，民眾施放爆竹煙火增添年節氣氛，新北市消防局提醒，未依規定時間或地點施放，最高可處15萬元罰鍰。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼炮竹,煙火,河濱公園,合格標章,過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬。（圖／記者姜國輝攝）

新北市政府消防局危險物品管理科股長王志傑指出，為兼顧年節習俗與公共安全，新北市特別規劃爆竹煙火施放專區，讓民眾能在合法、安全的情況下施放煙火。消防局也提醒，施放前要掌握「三大原則」，包括選購附有認可標示的產品、確認施放時間與地點，以及詳閱產品使用說明。

新北公告8處煙火施放專區　每日限時開放

因應年節期間民眾施放需求，新北市目前公告8處一般爆竹煙火施放專區，包含柑園河濱公園、鶯歌河濱公園、重陽橋下游至蘆洲垃圾轉運站、大漢溪左右岸部分河濱區域、新店溪秀朗橋周邊，以及華中橋下游至光復抽水站一帶。不過，原本規劃的二重疏洪道部分區域，因施工中目前暫不開放。

消防局提醒，所有施放專區每日僅開放上午6點至晚上10點，超過時段一律禁止施放。

▲▼ 。（圖／資料新北市政府消防局提供、AI繪圖製作）

▲新北公告8處煙火施放專區 。（圖／資料新北市政府消防局提供、AI繪圖製作）

這些地方不能放　違規最高罰15萬元

王志傑也特別提醒，有不少民眾容易誤以為「空曠就能放」，實際上仍有多處明確禁止施放爆竹煙火。依規定，加油站、學校、醫院、捷運與高鐵站、漁港碼頭，以及新板車站特定區、碧潭風景區、淡水漁人碼頭等地，通通禁止施放煙火。

他也提醒，寒假期間常有人誤以為校園可以施放煙火，但學校依規定仍屬禁止場所，民眾務必多加留意。

▲▼煙火,炮竹,賣煙火的店,火舞煙火科技公司。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 新北市政府消防局表示，民眾購買爆竹、煙火時需認明合格標示產品，安全多一份保障。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼炮竹,煙火,河濱公園,合格標章,過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬。（圖／記者姜國輝攝）

最容易踩雷時段　晚上10點後一律禁放

在時間規定上，消防局指出，許多民眾誤以為過年期間可以通宵施放煙火，其實每日晚上10點至隔日早上6點，禁止施放升空類與飛行類煙火，違規者同樣可依法開罰。

此外，選購煙火時務必確認產品附有認可標示，並依照說明施放，避免朝人員、建築物或可燃物施放，保持安全距離，兒童則應由家長陪同。

消防局也提醒，元宵節期間天燈僅能於平溪區合法施放，且不得將爆竹煙火與天燈結合，違反規定同樣會受罰。

新北市政府消防局呼籲，過年想熱鬧，但安全與法規同樣重要，民眾施放爆竹煙火前，務必確認地點與時間是否符合規定，選購合格產品、合法施放，才能安心迎接新年。

▲▼新北市政府消防局危險物品管理科,王志傑股長。（圖／記者姜國輝攝）

▲ 新北市政府消防局危險物品管理科股長王志傑提醒民眾，施放爆竹與煙火前需詳閱相關規定與使用說明。（圖／記者姜國輝攝）

