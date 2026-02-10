　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

▲ 洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

花蓮光復923馬太鞍洪災，光復國中棒球隊唯一的交通車被洪水沖走，孩子們通往球場、追逐夢想的路一夕歸零。災後，頂新和德文教基金會第一時間捐贈新交通車，讓球隊恢復訓練，也讓偏鄉孩子的棒球夢再次起步。

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,花蓮縣,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,捐贈棒球交通車。（圖／記者姜國輝攝）

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫災後接力，守護光復國中的棒球夢捐贈交通車。（圖／記者姜國輝攝）

花蓮光復馬太鞍地區2025年9月23日遭遇強降雨，引發堰塞湖潰堤，洪水不僅沖毀家園，也重創校園。光復國中棒球隊賴以出賽、訓練的唯一交通車被洪流吞噬，孩子們通往球場、通往夢想的路，一夕歸零。當時，味全龍球員吳俊杰第一時間回到家鄉，看見熟悉的球場受創，忍不住紅了眼眶。他哽咽地說：「我在這裡生活很久，看到學校變成這樣，心裡真的很難過。」

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 馬太鞍洪災已逾百日，居民生活逐步恢復日常，但重災區仍被厚厚淤泥覆蓋，災後的痕跡仍怵目驚心。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

對光復國中棒球隊的孩子們來說，棒球不只是課後興趣，而是一條努力抓住的未來之路。交通車的損毀，讓他們無法正常訓練，也被迫暫停比賽。光復國中校長黃建榮回憶，災後返校勘災時，看見整個校園滿目瘡痍，心情一度跌到谷底。所幸全台各地善心人士與志工陸續伸出援手，讓學校撐過最困難的時刻。

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼ 看到光復國中洪災新聞畫面，頂新和德文教基金會立刻發起募捐，結合味全龍球團與球迷響應，並結合林智勝紀念品公益義賣，再次送暖偏鄉棒球隊 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

災後超過一百天，居民生活逐步恢復日常，隨著球場重新鋪上紅土，校園逐步復原，生活也慢慢回到軌道。2026年1月21日，一份為孩子準備的心意悄悄到來。頂新和德文教基金會在災後第一時間捐贈全新交通車，解決孩子們最迫切的需求。基金會強調，對這群孩子而言，「行車安全不能等」。

光復國中黃建榮校長感謝表示，交通車的到位，讓棒球隊無論比賽或移地訓練，都能有安全又便利的交通工具，也讓訓練重新回到正軌。

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,花蓮光復國中,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,光復國中校長,黃建榮。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 光復國中校長黃建榮感謝交通車到位，讓棒球隊訓練與比賽恢復正常；大學長吳俊杰與小球員興奮登車，讚嘆寬敞舒適。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,花蓮縣,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,捐贈棒球交通車。（圖／記者姜國輝攝）

這一天，孩子們迎來的不只是新的交通車，還有從花蓮光復走進職棒殿堂的大學長。味全龍球員吳俊杰與曾聖安親自下場指導，分享技術與經驗，小球員們眼神發亮，興奮之情溢於言表。有球員笑說能學到新的知識很開心，也有人直呼新車坐起來很寬敞，可以好好放鬆。

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 味全龍球員吳俊杰與曾聖安親自下場指導，小球員緊抓著他們不斷提問且專注聆聽，眼神閃亮，興奮溢於言表。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,味全龍職業棒球隊球員,投手吳俊杰。（圖／記者姜國輝攝）

對吳俊杰而言，回到球場就像回到回憶裡。他笑著提起過去在這裡仆街、跑體能、練到想吐的日子，如今看到校園整理完成、孩子們重新站上球場，內心既激動又感動，也感謝企業的愛心，讓學弟們能安心出賽。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊指出，基金會早在2020年捐贈交通車，但在此次災害中被洪水沖毀，因此集團內部發起募捐，也獲得味全龍球團與球迷響應，同時透過林智勝引退紀念品公益義賣，籌措資源再次送暖。

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,捐贈棒球交通車。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊分享，基金會從2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，持續提供交通與資源，支持偏鄉棒球孩子追夢 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,接棒未來棒球公益計畫,花蓮光復國中,載夢重生：災後接力,守護光復國中的棒球夢,頂新和德文教基金會,副執行長,邱慧珊。（圖／記者姜國輝攝）

基金會自2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，至今已協助超過130所學校、1萬3千名學生，投入球具、交通與營養餐食等資源，陪伴偏鄉孩子在球場上穩定成長。

洪水曾帶走通往球場的路，卻帶不走孩子對棒球的執著。當交通重新接軌，夢想，也再次上路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

先進製程需求旺　家登1月營收衝6.34億元、年增逾6成

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

公益熱門新聞

頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

林心如任愛無限公益大使

公益團體4語機器人強化移工防疫

偏鄉童12/24義賣「白毛台葡萄」

郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

遠百送愛挺醫護　2400個便當致敬亞東醫院

應曉薇攜手莊敬高職師生餐盒送暖

愛的早餐19年不間斷　東森爸爸陪偏鄉孩子迎聖誕

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

更多熱門

相關新聞

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

2026世界棒球經典賽（WBC）3月在東京巨蛋開打，賽事門票一開賣即銷售一空。台灣虎航今天宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，限量30組，明天上午10時開賣。

WBC中華隊陣容貼文「按讚數破萬」海放其他國家

WBC中華隊陣容貼文「按讚數破萬」海放其他國家

柯蕭道別投手丘後找到新工作！

柯蕭道別投手丘後找到新工作！

樂天巨人尹棟熙無緣WBC轉動力

樂天巨人尹棟熙無緣WBC轉動力

羅伯斯名帥地位再被拿來討論

羅伯斯名帥地位再被拿來討論

關鍵字：

公益愛心雲偏鄉教育棒球青少年災後重建交通車捐贈頂新和德文教基金會接棒未來夢想啟航

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面