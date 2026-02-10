▲ 洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

花蓮光復923馬太鞍洪災，光復國中棒球隊唯一的交通車被洪水沖走，孩子們通往球場、追逐夢想的路一夕歸零。災後，頂新和德文教基金會第一時間捐贈新交通車，讓球隊恢復訓練，也讓偏鄉孩子的棒球夢再次起步。

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫災後接力，守護光復國中的棒球夢捐贈交通車。（圖／記者姜國輝攝）

花蓮光復馬太鞍地區2025年9月23日遭遇強降雨，引發堰塞湖潰堤，洪水不僅沖毀家園，也重創校園。光復國中棒球隊賴以出賽、訓練的唯一交通車被洪流吞噬，孩子們通往球場、通往夢想的路，一夕歸零。當時，味全龍球員吳俊杰第一時間回到家鄉，看見熟悉的球場受創，忍不住紅了眼眶。他哽咽地說：「我在這裡生活很久，看到學校變成這樣，心裡真的很難過。」

▲▼ 馬太鞍洪災已逾百日，居民生活逐步恢復日常，但重災區仍被厚厚淤泥覆蓋，災後的痕跡仍怵目驚心。（圖／記者姜國輝攝）

對光復國中棒球隊的孩子們來說，棒球不只是課後興趣，而是一條努力抓住的未來之路。交通車的損毀，讓他們無法正常訓練，也被迫暫停比賽。光復國中校長黃建榮回憶，災後返校勘災時，看見整個校園滿目瘡痍，心情一度跌到谷底。所幸全台各地善心人士與志工陸續伸出援手，讓學校撐過最困難的時刻。

▲▼ 看到光復國中洪災新聞畫面，頂新和德文教基金會立刻發起募捐，結合味全龍球團與球迷響應，並結合林智勝紀念品公益義賣，再次送暖偏鄉棒球隊 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

災後超過一百天，居民生活逐步恢復日常，隨著球場重新鋪上紅土，校園逐步復原，生活也慢慢回到軌道。2026年1月21日，一份為孩子準備的心意悄悄到來。頂新和德文教基金會在災後第一時間捐贈全新交通車，解決孩子們最迫切的需求。基金會強調，對這群孩子而言，「行車安全不能等」。

光復國中黃建榮校長感謝表示，交通車的到位，讓棒球隊無論比賽或移地訓練，都能有安全又便利的交通工具，也讓訓練重新回到正軌。

▲▼ 光復國中校長黃建榮感謝交通車到位，讓棒球隊訓練與比賽恢復正常；大學長吳俊杰與小球員興奮登車，讚嘆寬敞舒適。（圖／記者姜國輝攝）

這一天，孩子們迎來的不只是新的交通車，還有從花蓮光復走進職棒殿堂的大學長。味全龍球員吳俊杰與曾聖安親自下場指導，分享技術與經驗，小球員們眼神發亮，興奮之情溢於言表。有球員笑說能學到新的知識很開心，也有人直呼新車坐起來很寬敞，可以好好放鬆。

▲▼ 味全龍球員吳俊杰與曾聖安親自下場指導，小球員緊抓著他們不斷提問且專注聆聽，眼神閃亮，興奮溢於言表。（圖／記者姜國輝攝）



對吳俊杰而言，回到球場就像回到回憶裡。他笑著提起過去在這裡仆街、跑體能、練到想吐的日子，如今看到校園整理完成、孩子們重新站上球場，內心既激動又感動，也感謝企業的愛心，讓學弟們能安心出賽。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊指出，基金會早在2020年捐贈交通車，但在此次災害中被洪水沖毀，因此集團內部發起募捐，也獲得味全龍球團與球迷響應，同時透過林智勝引退紀念品公益義賣，籌措資源再次送暖。

▲▼ 頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊分享，基金會從2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，持續提供交通與資源，支持偏鄉棒球孩子追夢 。（圖／記者姜國輝攝）

基金會自2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，至今已協助超過130所學校、1萬3千名學生，投入球具、交通與營養餐食等資源，陪伴偏鄉孩子在球場上穩定成長。

洪水曾帶走通往球場的路，卻帶不走孩子對棒球的執著。當交通重新接軌，夢想，也再次上路。