春安工作首日啟動　善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

▲善化警分局於春安工作首日動員警力執行擴大臨檢，全面強化治安維護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026年加強重要節日安全維護工作」於9日晚間10時正式展開，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。善化警分局為展現春節期間維護治安、讓民眾安心過好年的決心，於工作首日即提前於晚間9時動員警力37人，配合市警局同步執行擴大臨檢勤務，全面強化轄內治安維護作為。

善化警分局指出，本次擴大臨檢針對轄內按摩店、養生館等特種營業場所實施全面性檢查，並同步結合取締酒後駕車等各項專案勤務，加強轄內重要路段、大眾運輸場站及治安熱點的人、車盤查與過濾，防範不法行為，確保市民生命與財產安全。

善化分局長劉柏陞表示，「加強重要節日安全維護工作」將持續至2月23日24時止，為期15天。期間警方將以高密度、高強度的勤務部署，全力做好治安與交通維護工作，同時整合義警、民防、守望相助隊及志工團體等民間力量，透過警民合作深入社區，達到淨化治安的目標。

劉柏陞也提醒，連續假期向來是詐騙案件高峰期，警方將持續與各單位合作，透過社群媒體及多元管道擴大反詐騙宣導，提升民眾識詐、拒詐能力，確保春節期間轄內治安平穩，讓市民安心歡慶新年。