春節治安全面啟動　黃偉哲：整合警民力量　讓市民安心過好年

▲市長黃偉哲9日晚間出席全市同步擴大臨檢勤前教育，親自視察慰問執勤警力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的施政目標，台南市長黃偉哲9日晚間出席全市同步擴大臨檢勤前教育，除聽取警察局提報「加強重要節日安全維護工作」三大主軸—「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作簡報外，也與多位警政與民力代表一同視察警力整備與出勤情形，展現市府強化春節治安維護的決心。

黃偉哲表示，警察局在治安與交通維護上的表現有目共睹，日前多場大型耶誕及跨年系列活動，警方投入大量警、民力，周延部署各項安全措施，活動期間秩序良好、任務圓滿完成，表現值得高度肯定。

針對日前台北市發生公共場所隨機襲擊事件，引發社會對公共安全的高度關注，黃偉哲也特別指示市府團隊與警察局提高警覺，強化人潮聚集場所及公共運輸場站的巡守與風險管理，落實預防性勤務作為，持續精進快速通報與即時反應機制，並加強查緝詐騙車手提領現金行為，確保市民生命與財產安全。

黃偉哲強調，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」務必落實執行，警政工作仍將以「打詐、緝毒、掃黑」為核心任務，善用科技執法，同時整合義警、民防、義交及守望相助隊等民間力量，全力投入治安與交通維護工作，攜手打造安全宜居城市，讓市民在春節期間安心、快樂過好年。

本次活動中，黃偉哲也與民防大隊長康銀壽、巡守大隊長宋俊明、義警副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜等人一同視察警力整備，展現警民合作、共同守護城市安全的決心。