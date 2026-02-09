過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

▲寒流今天遠離，之後漸漸回溫。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署預報，寒流今天（9日）遠離，之後漸漸回溫，年前天氣多穩定，到了16日（除夕）至18日（初二）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。天氣風險公司指出，16日至19日（初三）趨勢顯示有2波偏弱的冷空氣間歇南下，迎風面的北東地區將轉陰有雨。

氣象署表示，未來一周有2波冷空氣影響，明天（10日）各地天氣穩定，後天（11日）至12日（周四）清晨東北季風短暫影響，北部及東半部高溫略降，降雨增加，周末回溫，除夕又有一波東北季風接力，北部及東半部濕涼，預計影響到初三。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節前段北東轉陰有雨。（圖／NCDR）



天氣風險公司分析，明天冷空氣將隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫也將回升。預測北部至東部白天高溫約16至23度、低溫12至16度；中南部高溫約19至26度、低溫13至17度，早晚仍偏冷。

預估10日入夜，鋒面尾端掠過，11至12日新一波冷空氣影響，預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫略降，目前不排除接近大陸冷氣團等級。中南部維持晴時多雲，高溫仍約24至27度、低溫15至19度，但夜晚清晨有輻射冷卻造成的局部低溫。直到周末期間，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲，白天回暖高溫可接近25度上下。

天氣風險公司初估，除夕至初三目前趨勢顯示有2波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快。東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和。氣溫方面，多數以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻造成清晨局部低溫。

春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會，迎風區仍以局部短暫雨為主。