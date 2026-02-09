　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《大嘻哈》韓森認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

▲韓森自爆妻外遇，拍片否認家暴。（圖／韓森 Professor H提供、翻攝自韓森臉書）

▲韓森自爆妻外遇，拍片否認家暴。（圖／翻攝自韓森臉書）

記者閔文昱／綜合報導

饒舌歌手韓森（Professor H，本名張譽鐘）今（9日）在社群平台PO出影片，自曝婚姻風波，直指妻子外遇，並澄清近期流傳的「家暴」指控並非事實。他表示，原本希望低調處理、保護孩子，但相關不實傳言已影響自身名譽，才決定出面釐清事實界線。

去年8月攤牌外遇　9月態度翻轉進入司法程序

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓森指出，去年8月17日與妻子正式攤牌，對方起初否認外遇，直到他出示明確證據後才認錯道歉，坦承後悔。然而，對方在9月與律師討論後，態度卻突然翻轉，改口全盤否認外遇，讓他難以接受。自去年8月至12月，雙方已進入司法程序，包括訴訟與調解，他強調自己未提出任何金錢條件，只希望事情能理性、妥善地處理，最終仍未能好聚好散。

韓森表示，孩子始終是他最優先考量，因此希望能私下協議、避免事件被公開討論，但卻遭對方利用他保護孩子的心態，並透過媒體圈人脈散布不實謠言，迫使他不得不出面說明。

▲▼韓森推出新專輯。（圖／韓森 Professor H提供）

▲韓森去年才推出新專輯。（圖／韓森 Professor H提供，下同）

否認家暴指控　強調交由司法認定

針對外界流傳的家暴指控，韓森在影片中嚴正否認，強調自己從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關說法並非事實。他表示，已保留影像與紀錄等證據，足以證明自身清白，並將所有資料交由司法單位判斷。基於尊重司法與當事人隱私，他不會公開任何畫面，也不會在網路上進行來回攻防，一切交由司法程序處理。

▲▼韓森推出新專輯。（圖／韓森 Professor H提供）

從工程師到饒舌歌手　曾寫下婚姻與育兒日常

韓森曾是鴻海工程師，後以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，被嘻哈圈稱為「韓老師」，也曾擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞。結婚、生子後，他從「韓老師」轉變為「韓老爹」，並推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，以育兒與婚姻為創作題材，直白描寫家庭與夢想之間的拉扯。

除了音樂創作，韓森也長期投入嘻哈教育，曾在建中、板橋高中等校擔任嘻哈社團老師，並出版教學書籍、開設線上課程。如今婚姻風波浮上檯面，他表示對於因私人事件佔用社會關注感到抱歉，強調站出來不是為了揭露細節，而是劃清事實界線，未來將專心面對司法程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相曝光萬人怒：會牙起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

北投溫泉湯屋男女雙屍！檢警今相驗遺體　死者家屬抵殯儀館

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻：還要戴眼罩

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

急凍！　今晚再跌破10℃

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

更多熱門

相關新聞

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

桃園一名男子阿龍（化名）與港籍女子小蜜（化名）結婚，怎料小蜜婚後與男子阿賢（化名）互動親密，更是做了一份「比較表」，細數2人的嗜好，更是標註阿賢喜歡「做愛」，氣得他一狀告上法院。桃園地院審理後，判小蜜、阿賢須連帶賠償45萬元，全案仍可上訴。

被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

鴻海工程師棄百萬年薪當饒舌歌手　超狂現況曝

鴻海工程師棄百萬年薪當饒舌歌手　超狂現況曝

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

燒打雞「健身房遭潑屎」怒發聲

燒打雞「健身房遭潑屎」怒發聲

關鍵字：

韓森婚姻風波家暴否認司法程序外遇事件

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面