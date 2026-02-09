《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

▲韓森自爆妻外遇，拍片否認家暴。（圖／翻攝自韓森臉書）

記者閔文昱／綜合報導

饒舌歌手韓森（Professor H，本名張譽鐘）今（9日）在社群平台PO出影片，自曝婚姻風波，直指妻子外遇，並澄清近期流傳的「家暴」指控並非事實。他表示，原本希望低調處理、保護孩子，但相關不實傳言已影響自身名譽，才決定出面釐清事實界線。

去年8月攤牌外遇 9月態度翻轉進入司法程序

韓森指出，去年8月17日與妻子正式攤牌，對方起初否認外遇，直到他出示明確證據後才認錯道歉，坦承後悔。然而，對方在9月與律師討論後，態度卻突然翻轉，改口全盤否認外遇，讓他難以接受。自去年8月至12月，雙方已進入司法程序，包括訴訟與調解，他強調自己未提出任何金錢條件，只希望事情能理性、妥善地處理，最終仍未能好聚好散。

韓森表示，孩子始終是他最優先考量，因此希望能私下協議、避免事件被公開討論，但卻遭對方利用他保護孩子的心態，並透過媒體圈人脈散布不實謠言，迫使他不得不出面說明。

▲韓森去年才推出新專輯。（圖／韓森 Professor H提供，下同）

否認家暴指控 強調交由司法認定

針對外界流傳的家暴指控，韓森在影片中嚴正否認，強調自己從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關說法並非事實。他表示，已保留影像與紀錄等證據，足以證明自身清白，並將所有資料交由司法單位判斷。基於尊重司法與當事人隱私，他不會公開任何畫面，也不會在網路上進行來回攻防，一切交由司法程序處理。

從工程師到饒舌歌手 曾寫下婚姻與育兒日常

韓森曾是鴻海工程師，後以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，被嘻哈圈稱為「韓老師」，也曾擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞。結婚、生子後，他從「韓老師」轉變為「韓老爹」，並推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，以育兒與婚姻為創作題材，直白描寫家庭與夢想之間的拉扯。

除了音樂創作，韓森也長期投入嘻哈教育，曾在建中、板橋高中等校擔任嘻哈社團老師，並出版教學書籍、開設線上課程。如今婚姻風波浮上檯面，他表示對於因私人事件佔用社會關注感到抱歉，強調站出來不是為了揭露細節，而是劃清事實界線，未來將專心面對司法程序。