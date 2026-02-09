花蓮燈會遭酸「晾鹹魚」！砸1980萬被噴廢到笑　縣府：尊重多元美感

▲花蓮太平洋燈會挨轟廉價像鹹魚。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2026年「花蓮太平洋燈會」7日晚間開幕，卻因部分燈區作品造型引發爭議。有網友與地方民代形容作品宛如「晾鹹魚」，質疑燈會整體質感與斥資約1980萬元的預算是否相符，相關照片與評論在網路迅速發酵，也引來律師、議員加入批評行列，直言「廢到笑」、「10分鐘就逛完」。對此，縣府回應，「尊重多元美感」。

被譏「鹹魚」作品非主燈 縣府說明創作理念

針對爭議焦點之一、被形容為「鹹魚」的作品，花蓮縣府指出，該件作品名稱為「花現15288」，並非主燈，而是燈區創作之一。「15288」代表作品高度152公分，且為藝術家第88件作品。縣府觀光處長余明勲說明，設計概念為魚自繁花中躍起，象徵生命力的突破與不受限制的創造精神，回應花蓮從日出到日落的生活節奏，也隱喻地方產業與居民的韌性。

至於主燈「花好」，縣府表示，其名稱寓意「花蓮正好、好事回歸」，由台南藝術大學建築藝術研究所師生打造，設計跳脫傳統生肖燈造型，結合花蓮疊石與北迴歸線意象，並以金屬風動結構與光飾裝置展演馬年概念，搭配風車順應自然風向轉動，強調與環境互動的特性。

1980萬元花在哪？縣府：不只做一盞燈

針對外界質疑燈會「看不出預算價值」，縣府進一步說明，約1980萬元經費並非僅用於單一主燈製作，而是涵蓋整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、為期一個月的展期維護、街頭藝人展演、煙火活動、元宵燈謎、小提燈、宣傳文宣品以及AR科技應用，並結合在地商圈推動共榮規劃。

縣府強調，藝術本就允許討論與不同理解，對於民眾、遊客與地方代表的各種聲音一向抱持尊重態度，也邀請大家親自走訪燈會現場，從作品與土地、文化脈絡的連結中重新觀看，盼燈會不只是節慶活動，而是一場屬於花蓮的公共文化對話。