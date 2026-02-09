1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

▲中山國小校長蔡淑華(右)獲普仁獎的學，與中山國小校友、立委萬美玲(左一)分享喜悅。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「教育，是一個生命感動另一個生命。」桃園市桃園區中山國小校長蔡淑華日前在靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮指出，普仁獎不僅是獎學金的資助，更是為了鼓勵具備「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的生活態度，支持在逆境中依然孝順、努力向學的孩子們，該校榮獲普仁獎的同學李孟錡的故事，即展現五德的精神。

從昏迷到出院自學 李孟錡勇敢面對

蔡淑華說，在中山國小5位獲獎的孩子中，有一位最她最為牽掛的是年僅二年級的「生命鬥士」李孟錡。李孟錡是中山國小童軍團成員、人緣極佳且成績優異，在 2025年9月開學之際，突感天旋地轉，就醫後竟被診斷出罹患巨大的腦瘤。

手術後一度陷入昏迷，伴隨右半身癱瘓、左眼歪斜等後遺症，醫師一度認為治癒率僅1%。然而，病床上的李孟錡在偶爾清醒時，聽到師長與同學錄製的加油影片，展現出強烈的情緒反應。她堅定地告訴媽媽：「我只要好好醫治，很快就回來了！我一定要跟同學一起上課」。

▲中山國小學生李孟錡奇蹟般度過難關。（圖／李孟錡家長提供）

只有自己願意努力 才是真正的太陽

「只有自己相信自己，只有自己願意努力，才是真正的太陽。」蔡淑華指出，李孟錡憑藉著驚人的生存意志，奇蹟般地度過難關，從加護病房轉入普通病房，並順利出院返家。即使目前身體仍有不便，她依然展現強烈的求學熱忱，透過線上課程與自學，與同學們一同學習。

蔡淑華校長說，見證一個生命如何在眾人的集氣與祝福、佛祖的庇佑與個人的願力下，重新綻放光芒。期李孟錡的故事，給所有「小太陽」最強大的鼓舞，並完美詮釋普仁獎守護品德、堅韌生命的初衷。