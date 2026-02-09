基隆加強重要節日安全維護啟動　邱佩琳率隊慰問基層執勤人員

▲守護春節治安交通，基隆重要節日安全維護正式展開。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市「115年加強重要節日安全維護工作」首長聯合慰問活動今（9）日展開，由副市長邱佩琳率市府團隊前往各基層執勤單位致意，親自致贈慰問金與慰問品，感謝同仁在春節前夕投入重要節日安全維護工作，同時提醒執勤期間務必注意自身安全與保暖。今年重要節日安全維護工作自2月9日晚間10時起至2月23日24時止，為期15天。

今年安全維護工作以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸。9日首長聯合慰問活動先由會前簡報揭開序幕，市府並致贈警察局春節執勤慰問品及慰問金，由警察局長林信雄代表受贈，象徵市府對第一線執勤同仁的支持與肯定。

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳代表市府感謝警察、消防同仁及協勤憲兵、民力人員於重要節日期間犧牲假期、堅守崗位，投入治安維護、交通疏導及為民服務工作，讓市民能安心過節。她也特別叮囑同仁，執勤期間除全力守護市民安全外，更要留意自身人身安全與身體狀況，確保平安執勤、順利返家。

會後，基隆市政府、基隆市警察局及基隆市議會分組前往全市各區，實地慰問春節期間執勤單位，向警察、憲兵、消防及協勤民力人員表達敬意與感謝，期盼在各單位通力合作下，持續維持基隆市治安平穩、交通順暢，讓市民感受到安全、友善、宜居的城市環境。