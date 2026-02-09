　
地方 地方焦點

邀12書法名家揮毫　工藝中心「攏馬有春」贈春聯

▲工藝中心2026春節「攏馬有春」系列活動即將登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心2026春節「攏馬有春」系列活動即將登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心將於今年農曆春節期間策劃「攏馬有春」系列活動，集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容，並推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等內容，打造兼具年味與工藝溫度的走春場域，邀請民眾在新春假期走進園區，用工藝迎接嶄新一年。

工藝中心日前已推出「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」暖身活動，中心主任陳殿禮表示，書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一，透過工藝作為媒介，串聯教育、生活與節慶，讓文化學習自然融入日常，工藝中心8日延續辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」寫贈活動，邀請12位書法名家現場揮毫，免費寫贈春聯，讓民眾為新的一年帶回滿滿祝福。

▲生活工藝館五樓全新常設空間「工藝玩玩聚」於春節期間開展。

▲▼生活工藝館五樓全新常設空間「工藝玩玩聚」於春節期間開展。

▲農曆春節來走春，工藝中心2026春節「攏馬有春」系列活動即將登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心指出，該中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」，也將於春節期間正式開展：以工藝五感體驗為核心，融合遊戲性、互動性與教育性，打造全國首座以兒童工藝為理念的常設空間，讓孩子在遊戲中親近工藝、在互動中理解文化；展覽以工藝大師顏水龍作品為出發點，透過馬賽克拼貼磁鐵牆、編織互動牆及植物染軟積木等體驗設計，引導孩子動手操作、感受材料特性，在探索與創作中培養專注力與想像力，展場著重視障友善設計，透過可觸摸、可感知的展示形式，讓工藝自然融入日常生活。

▲「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動。

▲「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動。

工藝中心提醒，臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於2月18日至22日（大年初二至初六）開館不打烊，相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官網或官方臉書查詢。

▲工藝中心推出「攏馬有春」系列活動，結合市集、展覽、體驗與互動設計。

▲工藝中心推出「攏馬有春」系列活動，結合市集、展覽、體驗與互動設計。

邀12書法名家揮毫　工藝中心「攏馬有春」贈春聯

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的施政目標，台南市長黃偉哲9日晚間出席全市同步擴大臨檢勤前教育，除聽取警察局提報「加強重要節日安全維護工作」三大主軸—「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作簡報外，也與多位警政與民力代表一同視察警力整備與出勤情形，展現市府強化春節治安維護的決心。

春節走春看展！新北市圖推「新店神祇故事館」特展

春節走春看展！新北市圖推「新店神祇故事館」特展

基隆公車春節服務不打烊　57條路線班次調整

基隆公車春節服務不打烊　57條路線班次調整

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

