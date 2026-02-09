　
    • 　
>
地方 地方焦點

板橋行動治理126里長座談　侯友宜：建設不停歇打造宜居環境

▲板橋行動治理126里長座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜致詞表示建設不分中央或地方，軌道建設持續做，讓城市改變。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（9日）為農曆新年前夕，新北市長侯友宜特別率領市府團隊至板橋區公所辦理行動治理座談會，提前向轄內126位里長拜早年，並面對面共商地方建設。侯市長於會中表示，建設不分中央或地方，要求團隊在歲末之際持續展現最強行動力，讓建設腳步不停歇，與里長共同實現板橋願景。

針對都會區里長最關心的停車難題，侯友宜於會中指出，市府近7年來已在板橋區闢設包括忠孝公園地下停車場等21處立體與平面停車場，共計提供3,094格汽車位及1,606格機車位。此外，攸關環境衛生的污水接管工程亦有重大突破，目前正全面推進浮洲地區工程，預計至115年底，板橋全區污水接管率將突破90%大關，徹底改善居家環境。

▲板橋行動治理126里長座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜與里長握手寒暄，同時贈予馬年福袋，祝福新春。

侯友宜進一步表示，市府不僅重視大型建設，更關心市民日常生活。近7年已完成板橋30處人行道更新，今年持續針對7處關鍵路段進行改善，打造友善的行人通行環境。市長期盼國家兒童未來館紮根在板橋，結合科技與教育，為下一代打造國家級學習樂園。

有關里長期盼的重大建設進度，板橋第二國民運動中心已進入施工衝刺階段，預計於今年完工啟用。而在基層空間活化方面，玫瑰公園市民活動中心將結合日照中心，已於今年2月啟動招標；至於江翠市民活動中心等6處基地，將分別配合都更建案、廳舍合建及捷運開發案同步興建，確保板橋的建設腳步不因空間限制而停歇。

▲板橋行動治理126里長座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜與現場來賓及板橋區里長們會後合影。

針對里長提出殯葬議題，民政局長林耀長回應，後續將持續推動分散、分流及調整量體政策，並協調相關局處優化殯儀館周邊交通動線與車流，以減輕地方負擔；回饋金自治條例亦將再與地方溝通後提送議會審議，力求回饋機制公平。

民政局長林耀長表示，自2019年啟動行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件累計共586件，至今已解除列管555件，執行率高達94.7%。市府團隊將持續秉持行動的態度，與基層里長通力合作，將每一項建議轉化為具體的建設成果。

