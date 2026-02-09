　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

▲中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

▲中原大學人育學院院長彭妮絲（圖中）。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對AI浪潮，中原大學人文與教育學院以美感教育為起點，近日建置完成「MetaDisplay教室」，把沉浸式投影與人機互動導入課程，打造虛實融合、跨域共作的智慧學習場域，讓人文與科技彼此「融滲」。

中原大學人文與教育學院院長彭妮絲9日指出，以應華系大四畢業專題為例，學生將唐詩《春望》轉化為沉浸式影像情境，協助外籍學習者掌握詩中意象與情感，讓AI回到以人為本的學習設計，展現人文素養結合數位科技的教學新樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統的科技教育往往強調「賦能」，將AI視為增加效率的外掛工具，但教育設計更需要回到「以人為重」。她指出，所謂「融滲」強調人文與科技的雙向互滲，科技支援人文的理解、表達與創作，人文也反過來為科技提供價值、倫理與設計上的指引，重點不在效率加速，而在提升整體教學及學習品質。

MetaDisplay應用　延伸至情感教育

中原大學的MetaDisplay前瞻顯示科技教室，以「教育導向的MetaDisplay平台」為核心，結合AI、全息投影與多模態協作等前瞻技術，打造可跨課程、跨領域運用的沉浸式智慧教學場域；並以STEAM教育為主軸，兼顧人文學生的科技素養、理工學生的創意思考及跨域整合，是中原大學推動創新教學與人才培育的重要基地。

▲中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

▲「6分鐘認識半導體」以沉浸式環景重現真實產線與無塵室情境。（圖／中原大學提供）

在課程與教學應用上，教室整合沉浸式環境、全息顯示及行動載具，透過多視角同步展示、互動操作與情境佈署、3D模型與資料視覺化、即時回饋等機制，完整紀錄學習歷程及作品演進，讓學生能「走進情境」觀察、操作與探究。

MetaDisplay的應用也延伸至情感教育，例如校內跨域合作探究「音樂如何影響情緒」，結合特教、資工、音樂等領域，把研究轉化為課程，並以沉浸式體驗促進情緒覺察與調節，回應當代教育對心理健康及情感表達的重視。

彭妮絲進一步說明，應華系學生運用MetaDisplay場域與全息投影等前瞻顯示科技，開發3D立體投影教學內容，使外籍學習者得以透過沉浸式情境，更有效掌握語言意涵與隱性知識。學生在製作相關影片及課程素材時，需整合多項技能，除培養3D建模與動畫軟體運用、影像剪輯與後期製作等能力，也練習將文本轉寫為AI指令，生成影像與360度全景影片。在反覆修正與討論中培養判斷力與辨識力，例如檢視AI產出的朝代髮型、服飾與文化細節是否符合史實，更加凸顯「人文專業」在AI時代不可取代的價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相曝光萬人怒：會牙起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

北投溫泉湯屋男女雙屍！檢警今相驗遺體　死者家屬抵殯儀館

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

1%的奇蹟！桃園中山國小李孟錡展現五德精神　獲靈鷲山普仁小太陽

讓AI回到以人為本　中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

過年天氣看這！2波冷空氣「快速變天」　降雨熱區出爐

《大嘻哈》饒舌歌手認了婚變！PO片怒控妻外遇「反被抹黑家暴」

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻：還要戴眼罩

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

急凍！　今晚再跌破10℃

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

更多熱門

相關新聞

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

中原大學學務長金亭佑在去年9月間，帶領學生投入花蓮馬太鞍災後復原工作，26日獲行政院長卓榮泰接見表揚。金亭佑表示，前往花蓮清災工作，志工招募每梯次35個名額，開放報名4小時即額滿，而清災行動亦獲民間企業支持，鴻興遊覽公司經理主動全額贊助3天共3部遊覽車費用，協助接駁中原師生往返災區，展現社會互助力量。

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」

中原大學林康平教授　出任IFMBE理事長

中原大學林康平教授　出任IFMBE理事長

關鍵字：

中原大學MetaDisplay沉浸式智慧學習場域AI以人為本　

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面