▲桃園勞工退休制度及法令說明會，即起報名。（資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局為強化事業單位對勞動法令的瞭解及運用，保障勞工的勞動權益，以及瞭解專戶剩餘款領回及註銷相關法令，特規劃辦理2場次「勞工退休制度說明及專戶註銷暨促進友善育兒職場法令說明會」，自即日起採線上報名至額滿為止，歡迎事業單位踴躍報名參加。



勞動局9日指出，該2場次「勞工退休制度說明及專戶註銷暨促進友善育兒職場法令說明會」，分別於（一）115年3月3日上午（08:30~12:10）、（二）115年3月3日下午（13:30~17:10）舉行。

公司尚有適用勞退舊制勞工的雇主請注意！每年度終了時，確認次年舊制勞退專戶餘額是否足以給付次年符合勞動基準法第53條、第54條退休條件勞工之退休金，不論勞工是否申請退休，舊制勞退專戶都須足額提撥，如不足應於次年3月底前補足差額。

桃園市政府勞動局為保障勞工權益，每年積極輔導轄內事業單位提撥退休金。勞動局去年輔導事業單位足額提撥舊制勞工退休金，提撥差額達新臺幣4億3,234萬餘元，落實勞動基準法第56條第2項之規定。勞動局提醒尚未符合勞動基準法第56條第2項之事業單位須於3月底前補足差額，如未依法補足，將實施專案查核，依法可處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名等。

本次課程包含勞工退休準備金專戶剩餘款領回及註銷，如事業單位依據勞工退休準備金提撥及管理辦法第9、10條規定，已無須依勞動基準法支付勞工舊制退休金及資遣費時，可辦理剩餘款領回及專戶註銷。