土城污水管網打通關鍵節點　新北5處銜接完成1967戶受惠

▲社區大樓自設陰井與外部公共污水下水道人孔銜接，完成污水接管作業。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局辦理「新北市土城區暫緩發展區公共污水下水道後續建設工程」，自2024年底開工至今，歷時一年，已順利完成區內外5處污水管線銜接工程，成功打通該區污水管網的「任督二脈」，不僅提升現有住戶接管率，未來新建房屋可直接納入系統，省去化糞池設置，讓都市環境更衛生。

水利局長宋德仁表示，該工程分布於明德路一段與青隆街口、學士路33巷、青雲路與青福街口、明德路一段與清水路口以及清水路67號等5處交通要道。由於銜接點路寬僅約8公尺且位於道路中央，若依傳統工法設置工作井並佈設交維設施，將對當地交通造成巨大衝擊。

▲施工人員從既有人孔內部進行鋼套管推進，將污水管線順利接入。

施工團隊果斷變更工法，改採在「既有人孔內部」進行鋼套管推進，這種工法雖然讓施工人員必須在狹窄的空間內，以人工方式打除障礙物，作業環境艱辛，但成功避開了大規模挖路與複雜的管線遷移，期間經過8次與相關單位的現場會勘與評估，終於順利克服障礙。

宋德仁指出，截至目前已完成接管1,315戶，剩餘652戶用戶接管工程仍持續推動中，預計2026年3月全數完工，屆時總接管戶數將達1,967戶。銜接工程完工後，象徵土城暫緩區污水下水道基礎設施已臻完善，未來該範圍內的新建建築物污水可直接納入公共污水下水道，無需再設置建築物污水處理設施，不僅能節省住戶長期的電費、抽水肥及投藥維護費用，更能有效改善周邊環境衛生。

▲施工人員進行地下管線推進，完善該地區污水管線系統。

住在土城青仁路社區大樓的鐘先生表示，當初社區蓋好就已經有設置污水切換裝置，就一直期待污水管線到達後可以接管，現在外部污水管線已經銜接完成，我們原本的污水處理設施就不需再使用，未來也不用再維護這些設備，省下這些維護成本外，也不用再忍受地下室的惡臭了。

健全的污水下水道系統是進步城市的象徵，水利局持續推動用戶接管作業，並藉由說明會與市民達成良好溝通，確保工程細節與注意事項傳達到位。如有任何納管疑問，請多加利用免付費專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」，將有專人為您服務。