響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　桃園Xpark水族館成果亮眼

▲桃園Xpark水族館響應翻轉物種瀕危趨勢行動日。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應「Reverse the Red Day翻轉物種瀕危趨勢行動日」，位於桃園青埔的Xpark水族館，日前在中山大學張懿教授團隊帶領下，於Xpark針對去年底由海保署北基工作站巡查員於市場攤位所購置之3隻三棘鱟，進行標記作業，隨即在海保署巡查員協助下，成功於原棲息海域進行野放作業，期讓物種衰退趨勢得以翻轉。

▲於原棲息海域進行野放作業。（圖／Xpark提供）

Xpark桃園水族館9日指出，作為「桃園市海龜保育教育暨救傷中心」的Xpark水族館，自2023年5月成立後，不僅協助相關主管機關救傷與收容海龜，至今已累積救傷8隻並成功野放7隻海龜，更發揮場域優勢與品牌影響力，累積所觸及教育人次達萬人以上，除此之外，更將這保育與教育的能量擴及至三棘鱟物種。

▲Xpark桃園水族館的「桃園市海龜保育教育暨救傷中心」。（圖／Xpark提供)

三棘鱟，常以夫妻魚或是活化石作為稱呼，是一種海洋節肢動物，主要分布的東南亞及東亞地區，近數十年來，因長期的捕撈、海洋污染、海岸破壞等因素，各地的族群均呈大幅減少的趨勢，自1996年起，三棘鱟在IUCN紅色名錄被列作數據缺乏（Data deficient；DD），於2019年被更新為瀕危（Endangered；EN），反映三棘鱟未來很可能面臨滅絕危機。

2026年臺灣RTR Day翻轉物種瀕危趨勢行動日，在臺北市立動物園的串聯號召下，結合包括了Xpark、國立海洋生物博物館、頑皮世界、野柳海洋世界、遠雄海洋公園、新竹動物園、六福村等8處，共同將各場域中所關注之物種之保育成果介紹給大眾。Xpark即以海龜與三棘鱟等2種物種之保育成果共同參與串聯，將模擬潮間帶環境突破三棘鱟人工繁育，專業救傷復健收容並醫治，以先進維生系統協助恢復後評估野放。