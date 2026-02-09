彰化聯結車死亡輾壓電動車　騎士臟器外露慘死輪下

▲彰化伸港鄉電輔車騎士遭聯結車輾壓，當場臟器外露身亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉今(9)日傍晚發生一起驚悚死亡車禍！一輛聯結車與一輛電輔車，在興工路與中興路口發生碰撞，造成55歲的呂姓騎士遭輾壓，臟器外露當場死亡。警方初步調查聯結車為「未保持安全行車間距」釀禍，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

該起事故發生在今日下午4時46分許。36歲的陳姓男子聯結車，沿中彰大橋往伸港方向行駛，行經肇事路口時，與同向前方由呂男騎乘的無牌電動輔助自行車發生碰撞。呂男先被聯結車右前車頭撞倒，隨後慘遭輾過，當場死亡。消防局獲報到場後，確認騎士已明顯死亡，未送醫，後續由警方處理。

警方初步調查，駕駛酒測值為零，持照正常。初步研判肇事原因為聯結車「未保持安全行車間距」，至於呂男則尚未發現有肇事責任，詳細原因仍待進一步調查釐清。

事故發生後，當地居民的不滿情緒瞬間引爆。居民向縣議員賴清美陳情指出，該十字路口的大型車輛「每一輛都開很快，連轉彎時也都很快」，按喇叭的聲音更是吵得像噪音，嚴重威脅居民安全。居民質疑，為何不能在此實施科技執法，以強力遏止超速違規。

賴清美議員也表示，行經該處的大卡車速度都非常快，彷彿「每一輛都很趕」。她沉痛指出，這已非單一事件，上月底在附近的濱海路進工業區路段才發生過死亡車禍。她強烈要求警方必須加強取締大型車的超速、超重等違規行為，同時也呼籲所有用路人行經此危險路段時，務必加倍小心。