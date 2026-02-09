八年級小編跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

▲面臨職涯卡關的劉哲凱，透過職業訓練成功轉型，打造人氣網紅店家。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

28歲的劉哲凱，大學畢業後投入旅行業，卻因碰上疫情衝擊被迫轉職，隨後看好社群媒體興起，他又轉投入至社群品牌行銷領域工作，沒多久公司因人力縮編將他資遣，讓他一度對未來感到迷惘！

桃竹苗分署「商品創意設計」課程 補強專業能力

面對失業與房租雙重壓力，劉哲凱前往就業中心申請失業給付過程中，經就服員諮詢時得知其本身具備行銷與品牌企劃基礎，但對商品開發流程與設計實務缺乏系統訓練，建議並推介他報名勞動力發展署桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」職前訓練課程，期望透過職訓補強專業能力，為未來創業與接案奠定基礎。

▲桃竹苗分署開辦多元創意設計職訓課程。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」課程，正好補足劉哲凱在創業路上最關鍵的缺口，透過為期900小時的系統化訓練，他逐步打下商品設計基本功，課程涵蓋包裝設計、3D列印及 Adobe 設計軟體等實務技能，引導學員從零開始，完整理解商品開發流程，並將創意轉化為可量產、可販售的商品；透過循序漸進的實務訓練，讓劉哲凱不僅深化商品設計能力，更在結訓前取得視覺傳達設計乙級證照。

結訓後，他也將所學實際應用於品牌經營與商品設計，並與朋友合夥投入文創產業，成功克服商品開發與設計瓶頸，創下百萬業績，為自己的職涯開創嶄新里程碑。

高度「轉職韌性」 清楚掌握自身優勢

桃竹苗分署長賴家仁表示，劉哲凱展現高度「轉職韌性」，能清楚掌握自身優勢、正視技能不足，並將自我覺察轉化為持續精進的學習動力；他強調，轉職成功不只在於參訓，更在於能在學習過程中找到熱情與前進的方向，值得與轉職者借鏡。賴分署長指出，桃竹苗分署將持續引進優質職訓課程，結合產業師資，協助學員培養實務導向技能，提升職場競爭力。