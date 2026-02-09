　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

▲▼ 國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委郭正亮 。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下取得316席，創下該黨史上最高紀錄。對此，前立委郭正亮9日在政論節目中表示，總統賴清德會因為看到這個選舉，在國防預算議題打更兇，抓美國立場逼國民黨認，所以國民黨要小心；他談起軍購案時坦言，「你能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」，他更直白地說，國防預算在台灣多數民意滿明顯的。

在本次日本眾議院大選之前，郭正亮各種選情分析，大膽評論高市早苗慘了、高市早苗撐不住的言論被網友挖出來；對照如今日本的選舉結果，高市早苗帶領自民黨大勝，郭正亮被網友各種嘲諷「大翻車」。

對於日本選後對台灣的政治情勢影響，郭正亮9日在政論節目「新聞大爆掛」中表示，賴清德會因為看到選舉，在國防預算打更兇，會抓美國立場然後逼國民黨認，所以國民黨要小心。

郭正亮表示，外界普遍認知，民眾黨就國防特別預算有提案，為何國民黨沒有提，外界普遍認知，「鄭習會」之後提，但他坦言「這很傷」。

郭正亮分析，三月初立法院會期開始，而且如果這樣想很怪，參加「鄭習會」回來提案，這樣對中國大陸怎麼交代？這不是很矛盾嗎？

郭正亮說，所以他跟國民黨的立委談，美國大概三天前突然有鷹派的說還要再賣200億美元，事實上就解釋特別預算的內容了。他說，不會只有4000億新台幣，看200億美金，不就6000多億新台幣，加一加就超過一兆，講的是買愛國者三型飛彈，「你能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。

郭正亮指出，國民黨要面對對美國的交代，這一點比較重要，不是抗中、和中，這裡面產生某些議題。他坦言，國防預算這題，在台灣多數民意滿明顯的，說台灣要保護自己，雖然他不認為可以打贏大陸，但就為何要反對這件事，這要注意。

02/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

