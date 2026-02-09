快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮清潔隊今（9）日晚間驚傳火警！清潔隊在進行年終大型家具清運作業後，暫置於場區的廢棄彈簧床與家具突然起火燃燒，火勢一發不可收拾。現場烈焰沖天，不僅大量廢棄物陷入火海，更波及一旁的重型機具，一台堆高機與一台俗稱「山貓」的挖土機遭烈火吞噬，燒得只剩骨架，場面驚人。

▲鹿港鎮清潔隊起火。（圖／民眾提供，以下同）

火災發生在晚間近8點，地點位於鹿港鎮清潔隊資源回收場（台61線旁）。消防局獲報後，立即出動12輛消防車及21名人員趕往灌救。消防人員抵達時，發現堆積如山的廢棄物已全面燃燒，火勢猛烈，燃燒面積約達100平方公尺，且火苗波及場區電線，更延燒到停放在旁的堆高機與挖土機。

現場指揮官、鹿港分隊小隊長林建成立即部署水線滅火，並同步通報台電人員緊急到場。為確保救援安全，台電於晚間9時20分完成斷電作業。消防隊除撲滅主要火勢，也特別防護鄰近的太陽能板設備，防止災情擴大。

經消防人員全力搶救，火勢在短時間內獲得控制，未延燒至其他區域，也未造成任何人員傷亡。然而，財務損失嚴重，清潔隊用於處理廢棄物的堆高機與挖土機遭大火嚴重燒毀，幾乎只剩骨架，後續恐影響清運作業。詳細起火原因仍有待消防局火調科進一步鑑識釐清。