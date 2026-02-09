　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮清潔隊今（9）日晚間驚傳火警！清潔隊在進行年終大型家具清運作業後，暫置於場區的廢棄彈簧床與家具突然起火燃燒，火勢一發不可收拾。現場烈焰沖天，不僅大量廢棄物陷入火海，更波及一旁的重型機具，一台堆高機與一台俗稱「山貓」的挖土機遭烈火吞噬，燒得只剩骨架，場面驚人。

▲鹿港鎮清潔隊起火。（圖／民眾提供）

▲鹿港鎮清潔隊起火。（圖／民眾提供，以下同）

火災發生在晚間近8點，地點位於鹿港鎮清潔隊資源回收場（台61線旁）。消防局獲報後，立即出動12輛消防車及21名人員趕往灌救。消防人員抵達時，發現堆積如山的廢棄物已全面燃燒，火勢猛烈，燃燒面積約達100平方公尺，且火苗波及場區電線，更延燒到停放在旁的堆高機與挖土機。

▲鹿港鎮清潔隊起火。（圖／民眾提供）

現場指揮官、鹿港分隊小隊長林建成立即部署水線滅火，並同步通報台電人員緊急到場。為確保救援安全，台電於晚間9時20分完成斷電作業。消防隊除撲滅主要火勢，也特別防護鄰近的太陽能板設備，防止災情擴大。

經消防人員全力搶救，火勢在短時間內獲得控制，未延燒至其他區域，也未造成任何人員傷亡。然而，財務損失嚴重，清潔隊用於處理廢棄物的堆高機與挖土機遭大火嚴重燒毀，幾乎只剩骨架，後續恐影響清運作業。詳細起火原因仍有待消防局火調科進一步鑑識釐清。

▲鹿港鎮清潔隊起火。（圖／民眾提供）

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

國1彰化埔鹽路段上演一場連環「地雷」驚魂記！一名駕駛日前行經該路段時，突然撞上路面不明物體，車輛瞬間劇烈彈跳、方向盤失控，嚇壞車內所有人。更令人傻眼的是，當他驚魂未定地將車停靠路肩時，竟發現一整排車輛早已在原地等待拖吊。國道警方調查後發現，元兇竟是一片從聯結車上脫落的巨大胎皮，已知造成後方13輛車受損。

彰化139線死亡彎道　20歲騎士自撞命危

彰化139線死亡彎道　20歲騎士自撞命危

彰化大村15公頃綠地恐淪掩埋場　公聽會議員跳桌抗議

彰化大村15公頃綠地恐淪掩埋場　公聽會議員跳桌抗議

87歲翁開車出庫突暴衝　猛撞騎樓梁柱

87歲翁開車出庫突暴衝　猛撞騎樓梁柱

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理

