從祖先祭祀到宗教巡禮　新北市圖推「新店神祇故事館」特展

▲春節走春看展，新店文史館推出「新店神祇故事館」特展。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，不少民眾會趁年節期間到廟宇走春拜拜，祈求新的一年平安順利。為讓民眾在祈福之餘更深入認識地方宗教文化，新北市立圖書館新店文史館於春節前夕推出115年主題特展「新店神祇故事館」，匯集新店地區宗教文物與23個神祇故事，透過展覽呈現新店多元而豐富的信仰風景。

新店地區因早期泉州、漳州移民拓墾歷史，形成多元神祇並祀的信仰特色，包括擁有近250年歷史、被視為新店最古老土地公廟的「斯馨祠」，以及創立滿150週年的碧潭長老教會；另如登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動，也展現地方宗教文化的深厚底蘊。此次特展以「神祇信仰」為核心，從祖先祭祀、自然崇拜、原住民祭典，到佛教、道教、基督教與天主教等信仰面向，完整呈現新店宗教文化脈絡與地方聚落發展歷史。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，特展除展示地方廟宇與信仰故事，3月至6月將舉辦「神」靈活現主題講座，邀請地方道長與牧師分享信仰文化；3月至12月也規劃「神祇見習生」走讀活動，串聯大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚遺跡及馬偕傳教足跡等地點，帶領民眾實地認識新店宗教文化特色。

配合春節，新店文史館同時推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀請民眾在年節走春祈福時，以照片與文字記錄與神明、廟宇互動的溫馨時刻，徵件自即日起至3月31日止，首獎可獲1,500元獎金；此外，民眾看展打卡還可參加「扭蛋送好禮」活動。「新店神祇故事館」年度特展將於新店文史館展出至11月30日，相關展覽及活動資訊可至新北市立圖書館官網查詢。