申倫基金會等3公益單位齊行善　南投465弱勢戶獲最高萬元春節慰助金

▲南投縣社勞局與台北市申倫社福基金會聯合辦理春節慰助金發放活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣社會及勞動局與台北市申倫社會福利基金會於農曆春節前，一同關懷該縣弱勢家戶，發放春節慰助金及民生物資，協助弱勢家庭安心迎接新春佳節，每戶可獲3000元至1萬元不等之慰助金、全縣約有465餘戶弱勢家庭受惠。

115年「新春納福，喜樂添輝」日前在南投縣兒童及少年福利館舉辦，由台北市申倫社會福利基金會捐助230萬元整及相關物資，並協助連結台北市陳君鎮慈善基金會捐助10萬元，以及旺旺文教基金會捐助相關民生物資等，共同挹注該縣弱勢家庭春節所需。

社會及勞動局林志忠局長表示，申輪社福基金會董事長陳銘真長期關注該縣弱勢家庭需求，持續結合民間資源投入公益行動，展現企業與個人共同回饋社會的精神，與陳君鎮慈善基金會及旺旺文教基金會自103年起，已連續多年於農曆春節前夕與縣府攜手辦理春節慰助金發放活動；此次捐贈將提供該縣約計465餘戶弱勢家庭，並搭配各項民生物資，期盼減輕家庭經濟負擔，讓弱勢家戶得以與家人溫馨過節。

縣府指出，該縣持續配合中央政策推動「強化社會安全網計畫2.0」相關措施，目前已設置南投區、草屯區、水里區、竹鹿區及埔里區等五區社會福利服務中心，透過個案管理、定期訪視與資源連結，提供即時且適切的協助，未來也將妥善運用每一分善款與物資，確保資源發揮最大效益，攜手民間力量，共同為弱勢家庭打造更有希望的生活環境。