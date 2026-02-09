基隆10倍加嚴取締噪音車　打造寧靜城市持續邁進

▲10倍力道打擊噪音車，基隆強化執法邁向寧靜城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局推動「寧靜街坊專案」以來，噪音車陳情案件已下降約40%，顯示整治措施逐步見效。不過，為強化嚇阻效果，環保局持續提高執法強度，2025年通知到檢車輛1,149輛、裁處624輛，較前年增加近80%。環保局表示，未來將持續加強取締違規改裝車輛，維護市民安寧生活環境。

基隆地形多山谷，車輛噪音易在地形間反覆迴盪，對居民生活造成明顯干擾。為維護市民生活環境安寧，基隆市環境保護局攜手臺北市、新北市及桃園市，持續加入北臺縣市區域聯防機制，採取高密度、高強度跨縣市聯合稽查行動，並結合「寧靜街坊專案」，同步強化科技執法設備運用，嚴正取締改裝排氣管等噪音車輛違規行為，展現強力執法決心，杜絕違規車輛跨縣市流竄。

環保局空噪科科長陳維信指出，「寧靜街坊專案」自2023年實施至今，噪音車輛陳情數整體已下降約40%。雖然相關陳情案件明顯減少，但執法強度仍須持續提升。2025年共通知1,149輛車輛到檢，裁處624輛，較2024年增加近80%，裁處案件持續攀升，顯示打擊噪音車的決心。為維護民眾生活環境安寧，環保局將持續加強取締。

環保局長馬仲豪表示，《噪音管制法》修正後已大幅加重機動車輛噪音違規罰則，原罰鍰金額為新臺幣1,800元至3,600元，修正後提高為3,600元至36,000元，罰鍰最高增加10倍，並新增情節重大者吊扣牌照之處分。對於刻意改裝、反覆違規的噪音車輛，環保局將依法嚴懲、絕不寬貸，務必讓噪音嚴重超標的改裝車「不敢上路，也不能上路」。

馬仲豪強調，寒假及春節期間為噪音違規高風險時段，環保局將持續結合警察機關及監理機關，加強夜間及重點路段稽查，只要發現違規即依法告發並從嚴裁處，呼籲車主切勿心存僥倖，確實遵守相關規定，否則將面臨高額罰鍰及扣牌處分，共同維護基隆市安寧、宜居的生活環境。