國道驚見隱形殺手　13車集體「撞地雷」BMW中鏢慘況曝

▲國1北埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落害慘13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國1彰化埔鹽路段上演一場連環「地雷」驚魂記！一名駕駛行經該路段時，突然撞上路面不明物體，車輛瞬間劇烈彈跳、方向盤失控，嚇壞車內所有人。更令人傻眼的是，當他驚魂未定地將車停靠路肩時，竟發現一整排車輛早已在原地等待拖吊。國道警方調查後發現，元兇竟是一片從聯結車上脫落的巨大胎皮，已知造成後方13輛車受損。

國道警方據報後展開調查，此起事件發生於在2月6日晚間近8點，國道一號北上207公里處，一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車，輪胎皮在行駛途中脫落，掉落在車流繁忙的國道中央。由於當時正值週五夜晚，車流量大、車速快，脫落的胎皮宛如隱形殺手，導致後方來車閃避不及，接連發生碰撞。

據悉，這13輛受損車輛，其中也有剛買的新車，包括底盤、保險桿、水箱冷排、大燈等多處破裂，恐噴高達數十萬維修費用。讓受害車主欲哭無淚。

國道第三公路警察大隊表示，該聯結車駕駛因裝載物品未綑綁牢固（胎皮脫落），將依《道路交通管理處罰條例》開罰最高6,000元。此外，駕駛還必須負起後續連帶賠償責任，面對多達13部受害車輛的鉅額求償。

國道警方也再次呼籲駕駛人，上路前務必檢查車輛狀況及裝載安全，以免類似事件重演，危害自身與其他用路人的安全。

▲國1北埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落害慘13輛車拋錨拖吊進廠。（圖／國道警方提供）