爭取3天守住黃金72小時　基隆消防籲全民落實防災準備

記者郭世賢／基隆報導

為強化民眾在大型災害發生時的自助與互助能力，提升災後存活機率，內政部消防署在取得中華文化總會授權後，製作推出「爭取三天，爭取更多時間」系列防災宣導影音，共分三部曲，內容涵蓋防災包準備、家庭防災計畫及急救課程等實用主題，提醒全民在平時就做好準備，把握災害初期最關鍵的72小時。

第一部「避難首先要準備防災包」指出，救援資源往往優先投入生命搶救，在外部物資尚未到位的72小時內，家庭能否穩定應變，關鍵就在事前準備是否充足。建議民眾至少備妥三天份飲用水與糧食，並準備常用藥品與醫療用品、手電筒、行動電源、雨衣及保暖衣物等物資，定期檢視與補充，並放置於隨手可得的位置，以利緊急時刻迅速攜帶避難。

第二部「平時共同討論家庭防災計畫」強調，防災不只是準備避難包，更重要的是事前規劃與分工。透過與家人討論避難場所、集合地點與逃生路線，建立重要聯絡資訊清單並進行簡易演練，可有效降低災時恐慌、提升應變效率，在關鍵時刻守護最重要的家人。

第三部「參加緊急救護課程」則提醒民眾把握黃金急救時間，從現在開始學習基本急救技能，災害發生時就能多一分冷靜與自信。將急救知識融入日常生活，也是為「爭取時間」提前做準備；學習基本止血、包紮及現場安全判斷等技巧，在專業救援尚未抵達前，為生命爭取更多生機。

消防局長游家懿呼籲市民，從準備一個防災包、建立一份防災計畫，到學會基本救護技能，落實「平時有準備，災時不擔心」的理念，為自己、為家人，也為城市共同「爭取三天，爭取更多時間」。相關影音資料可至「儲備關鍵3天災難生存力」網站及「基隆市消防局」查詢。