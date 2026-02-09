諷柯文哲收押！女盜鄰居柯基照P圖「柯羈」　惹毛飼主遭判刑4月

▲一名女子盜用鄰居柯基犬照諷「柯羈」，北院認定醜化飼主判刑4月。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台北市某社會住宅吳姓女子，因與鄭姓女鄰居長期不睦，在前台北市長柯文哲因京華城案遭裁定羈押禁見的新聞曝光後，盜用鄭女臉書上的柯基犬照片進行後製，以「柯羈」諧音嘲諷。鄭女不滿愛犬照片遭未經授權重製並公開傳輸，提告違反《著作權法》並求償30萬元。台北地方法院審理後，判吳女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，並附帶民事賠償5,000元，全案可上訴。

柯文哲羈押新聞下貼狗照 LINE群組逾870人可見

法院指出，案發於2024年8月29日，社宅LINE群組內有人張貼「快訊／柯文哲遭收押禁見」新聞後，吳女隨即下載鄭女拍攝的柯基犬照片，將狗去背後加註「柯基」字樣，並搭配雞、鴨圖片、台北看守所外觀照，另寫下「柯的律師一定會馬上提出抗告的」，再將合成圖片張貼至成員約870人的社宅群組中。

吳女到案後坦承，照片確實取自鄭女臉書，但否認侵害著作權，辯稱自己未營利，僅是配合時事討論、活絡鄰居感情，應屬合理使用，且侵害法益輕微，不具實質違法性。

▲前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，遭羈押禁見近1年。（圖／記者黃哲民攝）

法官：不是玩笑，是醜化

不過，法院不採信其說法，指出一般社會通念中，「羈押」多與涉嫌重大刑案連結，並非正面意涵，吳女將柯基犬照片與羈押新聞、禽類圖樣及看守所背景並置，客觀上已產生醜化犬隻效果，使飼主的寵物與遭羈押嫌犯產生負面聯想。

法院進一步指出，吳女重製比例甚高，並非僅擷取照片極小部分，已逾合理使用範圍，對鄭女著作權與人格法益造成實質侵害，「誰會對自己拍攝的犬隻照片，被連結到遭羈押的犯罪嫌疑人，而感到光榮或完全不以為意？」合議庭審酌其未認罪、未和解，最終判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，並判賠精神慰撫金5,000元。