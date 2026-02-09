通緝情侶藏毒板橋狂飆拒檢　司機神阻擋…2人慘摔落網

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區今（9）日下午，一對有毒品前科因遺棄遭通緝的毒品情侶檔，騎機車雙載遇警攔查，因拒檢在街頭狂飆逆向，甚至企圖鑽車縫逃竄，幸遇一名熱心的小貨車司機見義勇為，果斷橫切擋住去路，導致機車自撞停下，隨後協助員警將這對毒鴛鴦制伏逮捕，在他們身上起獲大麻、依托咪酯煙彈、安非他命及毒咖啡包等，訊後依法送辦並依道交法開罰、扣車牌、駕照。

▼22歲洪姓小貨車司機阻擋毒情侶去路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天下午5時許，海山分局新海派出所員警巡邏行經板橋區新生街與公館街口時，發現一輛男女雙載的機車行跡詭異，與女騎士對到眼時，還刻意迴避，就在員警示意她靠邊接受攔查時，女騎士竟催油門加速逃逸。警方立即啟動攔截圍捕。

這名女騎士為了擺脫追捕，不但沿途跨越雙黃線、不打燈，甚至多次逆向行駛。就在機車企圖逆向鑽入車縫逃脫之際，22歲的洪姓小貨車駕駛見狀，機警地調整車頭位置擋住逃逸路線，造成機車閃避不及發生事故。洪男的小貨車左前車頭雖因此受損，但他隨即跳下車與員警合力將人壓制。

▼22歲洪姓小貨車司機阻擋毒情侶去路，並協助員警壓制倒地的2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，機車駕駛32歲林姓女子不僅有毒品前科，還因遺棄案遭新北地檢署通緝；後座乘客則是她男友32歲黃姓男子，同樣有毒品前科。2人在撞車後均受輕微挫傷，經送往部立台北醫院救治已無大礙。

隨後警方展開搜查，在林女身上搜出「依托咪酯」（喪屍毒）煙彈，黃男身上則藏有大麻。此外更在機車置物箱內起出安非他命、毒品咖啡包等毒品，種類之多宛如行動毒庫。經唾液快篩檢測，林女呈現毒品陽性反應，證實為「毒駕」上路。

針對林女違規事實，警方依法開出罰單，毒駕及拒絕盤查逃逸部分依道路交通管理處罰條例共處以10萬元罰鍰，並吊扣機車牌照2年及吊扣駕駛執照6個月。對於拒檢期間發生的逆向、跨越雙黃線等違規，警方將檢視影像後逐一告發。全案訊後依公共危險罪（毒駕）、通緝、違反毒品危害防制條例等罪嫌，將這對毒情侶移送新北地檢署偵辦。

▼警方在2人身上起獲大量毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）