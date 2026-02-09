　
地方 地方焦點

基隆公車春節服務不打烊　57條路線班次調整初六恢復正常

▲基隆,基隆市公車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市公車春節維持營運，57條路線班次配合連假調整。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市公車處今（9日）表示，因應春節9天連續假期，市公車將調整營運模式。2月14日至16日（除夕）下午1時前以假日班距營運，16日下午1時起改依除夕班表行駛，夜間停駛；17日至21日（初一至初五）依春節班表行駛，22日（初六）起恢復平時營運。

公車處指出，今年春節假期自2月14日至22日，共9天，為兼顧民眾乘車需求及部分駕駛長返鄉過節，全市57條公車路線於連假期間均調整營運模式。民眾可至公車處官網「最新消息」專區查詢班次調整資訊，或下載「公路局iBus」App，即時掌握公車動態。

公車處長鍾惠存表示，考量民眾仍有拜年、走春及出勤等乘車需求，春節期間市公車服務不中斷，但部分班次發車時間將有所異動，提醒民眾出門前先查詢路線時刻表或班距資訊，以減少候車時間。

公車處也提醒，春節期間市區及觀光景點車潮較多，建議民眾多利用市區公車等大眾運輸工具，並可轉乘台鐵及國道客運，避免交通壅塞及排隊等候停車的不便。

民眾候車時，如站位設有智慧型站牌，可查看預估到站時間，亦可掃描路線圖上方QR Code連結至公車動態查詢網頁。如有相關疑問，可洽公車處調度室02-2425-1768、02-2422-6276，或撥打基隆市政府1999市民服務專線詢問。

