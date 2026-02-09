　
社會 社會焦點 保障人權

又出事了！彰化139線「死亡彎道」自撞　20歲騎士噴飛命危

▲彰化139縣道再發生自摔意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化139縣道騎士自摔噴飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣139線大彰路，1月25日才發生自撞，今（9）日下午再度發生嚴重事故！一名20歲男子騎乘機車行經該路段彎道時，不明原因失控衝進路旁草叢，當場失去生命跡象。雖經緊急送醫搶救後恢復心跳，但昏迷指數僅剩3分，情況極為危急。詳細原因尚待警方調查釐清。

事故發生在今天下午4點多，彰化縣消防局接獲報案，指芬園鄉139線大彰路四段有機車自撞。救護人員趕到現場，發現一名年輕男性騎士倒臥路邊，他所騎乘的機車則車體嚴重損壞，卡在遠處草叢中。消防人員緊急對已無呼吸心跳的騎士進行急救，並火速送往醫院急救。

▲彰化139縣道再發生自摔意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化139縣道再發生自摔意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該名騎士到院時情況非常危急，經院方全力搶救後雖已恢復心跳，但因腦部出血，意識不清，昏迷指數只剩3分，目前仍在加護病房與死神搏鬥，有生命危險。由於騎士陷入昏迷，警方暫時無法實施酒測，警方正釐清事故發生的確切原因。

139線大彰路路段因彎道多、景色優美，是許多車友的熱門路線，但也事故頻傳。就在今年1月25日，同一路段才發生一名紅牌重機騎士自撞身亡的悲劇，彰化警方已因此在該路段實施交通大執法，曾於3天內取締36件超速，希望能降低事故率。

▲彰化139縣道再發生自摔意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／年終獎金自己賺　威力彩「11.5億頭獎」發財號碼出爐
快訊／若綺順產女兒！　楊昇達曬抱娃照
快訊／北捷接獲通報男子持刀！警調監視器追人
139線「死亡彎道」又出事！騎士噴飛命危
林宜瑾涉詐1412萬案外案！前助理「瞎掰領現3萬」　偽證罪判
男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

彰化大村15公頃綠地恐淪掩埋場　公聽會議員跳桌抗議

彰化大村15公頃綠地恐淪掩埋場　公聽會議員跳桌抗議

由花壇鄉雙倫工程公司向彰化縣農會承租、位於大村鄉新埤仔頭段約15公頃的林地上，預計開發為一般事業廢棄物處理場，當地民眾憂心將帶來污染與環境危害，今日環保局召開公聽會，現場民代及鄉民群情激憤，議員紛紛跳桌要求縣府立即撤案。

彰化女追討47年前短缺勞保年資　求償近百萬落空

彰化女追討47年前短缺勞保年資　求償近百萬落空

彰化大村「BMW840i插水溝」　駕駛涉肇逃

彰化大村「BMW840i插水溝」　駕駛涉肇逃

二林體感溫度僅1℃　彰化48hr內7人心跳驟停

二林體感溫度僅1℃　彰化48hr內7人心跳驟停

謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

彰化自摔噴飛139縣道死亡彎道

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

更多

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

