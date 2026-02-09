又出事了！彰化139線「死亡彎道」自撞　20歲騎士噴飛命危

▲彰化139縣道騎士自摔噴飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣139線大彰路，1月25日才發生自撞，今（9）日下午再度發生嚴重事故！一名20歲男子騎乘機車行經該路段彎道時，不明原因失控衝進路旁草叢，當場失去生命跡象。雖經緊急送醫搶救後恢復心跳，但昏迷指數僅剩3分，情況極為危急。詳細原因尚待警方調查釐清。

事故發生在今天下午4點多，彰化縣消防局接獲報案，指芬園鄉139線大彰路四段有機車自撞。救護人員趕到現場，發現一名年輕男性騎士倒臥路邊，他所騎乘的機車則車體嚴重損壞，卡在遠處草叢中。消防人員緊急對已無呼吸心跳的騎士進行急救，並火速送往醫院急救。

▲彰化139縣道再發生自摔意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該名騎士到院時情況非常危急，經院方全力搶救後雖已恢復心跳，但因腦部出血，意識不清，昏迷指數只剩3分，目前仍在加護病房與死神搏鬥，有生命危險。由於騎士陷入昏迷，警方暫時無法實施酒測，警方正釐清事故發生的確切原因。

139線大彰路路段因彎道多、景色優美，是許多車友的熱門路線，但也事故頻傳。就在今年1月25日，同一路段才發生一名紅牌重機騎士自撞身亡的悲劇，彰化警方已因此在該路段實施交通大執法，曾於3天內取締36件超速，希望能降低事故率。