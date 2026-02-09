　
社會 社會焦點 保障人權

林宜瑾涉詐1412萬案外案！前助理「瞎掰領現3萬」　偽證罪判決曝

▲▼立委林宜瑾舉行「返還年資補償金，落實公平正義」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）

記者林東良、閔文昱／台南報導

民進黨立委林宜瑾涉詐領公費助理費1412萬餘元案持續審理中，台南地方法院今（9）日下午2時30分，先就前助理黃姓男子涉犯偽證罪部分宣判。法院認定，黃男在檢方偵辦期間具結作出不實證述，足以影響案件偵查正確性，依偽證罪判處有期徒刑6月，宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

掛名助理實為作業員　卻具結聲稱「有上班有領錢」

判決指出，黃姓男子自2010年12月25日起，名義上擔任林宜瑾擔任台南市議員期間的公費助理，但實際上於2011年3月即離職，轉往其他公司擔任「做二休二」的作業員，之後未再受聘從事議員助理工作，也未實際領取助理薪資。

不過，檢方查出，林宜瑾仍指示服務處的黃姓主任，未依規定向市議會申報黃男離職異動，並在黃男不知情的情況下，持續申報助理補助費，款項共計46萬5524元匯入其銀行帳戶。

為掩飾伯母　黃男具結作證卻說謊

法院指出，檢方於2024年8月21日偵辦林宜瑾涉貪案時，黃姓男子基於偽證犯意，為掩飾其伯母、即服務處黃姓主任的行為，以證人身分具結向檢察官證稱，自己自2010年12月25日至2012年4月30日間，確實持續擔任林宜瑾助理，期間有實際執行助理工作，並每月領取3萬元薪資。

黃男當時還供稱，自己同時擔任作業員，採「做二休二」制度，有空時仍會到服務處上班；助理薪資則是向伯母拿現金，帳戶狀況並不清楚，對於為何同時任職仍能全額領取助理費，也「沒有多問」。

法院認定，上述證述明顯與事實不符，且屬於是否存在人頭助理、是否實際支領薪資的關鍵事項，足以影響偵查方向與判斷，已妨害國家司法權的正當行使。

▲立委林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝，下同）

▲林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝）

認罪獲減刑　法官仍斥「浪費司法資源」

法院審理時指出，黃姓男子在作證前，已被明確告知具結的法律效果，並朗讀結文後具結，清楚知悉偽證的嚴重性，卻仍於具結後虛偽證述，增加偵查機關採證錯誤、判斷失準的風險，造成司法資源浪費與程序延宕，所為應予非難。

不過，合議庭也考量，黃男於偵查中即自白犯行，審理時亦坦承不諱，且無前科、素行良好，所為虛偽證述尚未實際影響司法權的正確行使，依法依刑法第172條減輕其刑，判處有期徒刑6月，並宣告緩刑2年，以勵其自新。

首波判決出爐　林宜瑾、黃姓主任案仍待審

法院說明，本案自去年10月間收案迄今未滿4個月，因黃姓男子認罪且案情單純，改採簡式審判程序，先行審結偽證罪部分。

至於林宜瑾及服務處黃姓主任涉違反《貪污治罪條例》等部分，因檢方起訴犯罪時間橫跨16年，人頭助理人數眾多，案件已完成準備程序，合議庭將另行定期審理。

據檢方起訴，林宜瑾自2009年8月1日至2024年8月21日間，歷任台南縣議員、台南市議員及立法院第10、11屆立法委員期間，涉嫌利用職務機會，以虛偽不實的公費助理名冊與申請文件，詐取助理費用共計1412萬7388元，目前全案仍在法院審理中。

