　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣議會通過10.9億社福追加預算　4月起長輩健保費免繳年省萬元

▲南投縣議會臨時會通過追加減預算案，4月1日起長輩免繳每月826元健保費。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議會臨時會通過追加減預算案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會9日通過追加減預算案，南投縣長許淑華隨宣布今年4月1日起，該縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，預估超過10萬人受惠，為長輩送上新年大禮。

南投縣115年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，於今天三讀通過；其中社會福利部分追加約10億9490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得縣議會支持。

許淑華出席縣議會並受訪時表示，該縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，4月起由縣政府來負擔，不排富、也沒有戶籍設立限制，目前全縣符合資格的長輩總共有10萬6000人；縣府屆時將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利。

許淑華說明，因去年縣府債務全部清還，讓縣民享有更多社會福利，希望在過年前送給鄉親一個好禮、讓所有長輩健康快樂，也對縣議員支持福利政策預算表達感謝；本項措施預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心，縣府將加速行政作業、確保政策如期實施。

縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月826元，是按健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相曝光萬人怒：會牙起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園育兒津貼提前發放　逾5萬家長受惠迎新春

響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　桃園Xpark水族館成果亮眼

春安工作首日啟動　善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

南投縣議會通過10.9億社福追加預算　4月起長輩健保費免繳年省萬元

心安大吉！桃園衛生局結合祈福文化　宣導心理健康新風潮

申倫基金會等3公益單位齊行善　南投465弱勢戶獲最高萬元春節慰助金

八年級小編跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

桃園勞工退休制度及法令說明會　即起報名

春節治安全面啟動　黃偉哲：整合警民力量　讓市民安心過好年

邀12書法名家揮毫　工藝中心「攏馬有春」贈春聯

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

北投溫泉湯屋男女雙屍！檢警今相驗遺體　死者家屬抵殯儀館

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

桃園育兒津貼提前發放　逾5萬家長受惠迎新春

響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　桃園Xpark水族館成果亮眼

春安工作首日啟動　善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

南投縣議會通過10.9億社福追加預算　4月起長輩健保費免繳年省萬元

心安大吉！桃園衛生局結合祈福文化　宣導心理健康新風潮

申倫基金會等3公益單位齊行善　南投465弱勢戶獲最高萬元春節慰助金

八年級小編跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

桃園勞工退休制度及法令說明會　即起報名

春節治安全面啟動　黃偉哲：整合警民力量　讓市民安心過好年

邀12書法名家揮毫　工藝中心「攏馬有春」贈春聯

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

她參加奧運驚覺作業沒交！緊急寫信求饒爆紅　網笑：根本最強理由

【我不會殺你們】五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

地方熱門新聞

楊鎮浯選縣長或立委等黨中央協調

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

桃園大樹林福德宮　親子彩繪祈福燈籠迎新春

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

基隆中正區公民座談　交通改善與港區轉型

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

金門特定行業自治條例草案公聽會

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

台南安南土城掩埋場雜草廢棄物火警消防循環供水成功侷限火勢

台南北區勝安社區活動中心啟用落實在地安老、打造幸福長照據點

更多熱門

相關新聞

南投縣十大社會福利及勞政業務春節不打烊

南投縣十大社會福利及勞政業務春節不打烊

馬年春節將屆，南投縣政府指出，與13鄉鎮市公所已於春節期間已建構安全網絡，針對獨居老人、身心障礙者、機構院民(老人、身心障礙者、幼童)、婦幼保護案、遊民輔導、緊急事故等弱勢家庭或個人，提供各項福利措施，並連結民間團體提供志工服務資源及物資，期能於春節期間也能在第一時間使陷困民眾或弱勢家庭獲得及時協助。

南投滿65歲老人健保最快4月1日由縣府負擔

南投滿65歲老人健保最快4月1日由縣府負擔

從陪伴到修復　雲林寄養服務打造安心成長環境

從陪伴到修復　雲林寄養服務打造安心成長環境

健保補充保費罰鍰遭判違憲　衛福部2年內修法

健保補充保費罰鍰遭判違憲　衛福部2年內修法

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

關鍵字：

長輩健保免費南投縣社會福利追加減預算

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面