南投縣議會通過10.9億社福追加預算　4月起長輩健保費免繳年省萬元

▲南投縣議會臨時會通過追加減預算案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會9日通過追加減預算案，南投縣長許淑華隨宣布今年4月1日起，該縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，預估超過10萬人受惠，為長輩送上新年大禮。

南投縣115年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，於今天三讀通過；其中社會福利部分追加約10億9490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得縣議會支持。

許淑華出席縣議會並受訪時表示，該縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，4月起由縣政府來負擔，不排富、也沒有戶籍設立限制，目前全縣符合資格的長輩總共有10萬6000人；縣府屆時將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利。

許淑華說明，因去年縣府債務全部清還，讓縣民享有更多社會福利，希望在過年前送給鄉親一個好禮、讓所有長輩健康快樂，也對縣議員支持福利政策預算表達感謝；本項措施預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心，縣府將加速行政作業、確保政策如期實施。

縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月826元，是按健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。